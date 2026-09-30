Con reprogramaciones, entre hoy y mañana se cerrará la segunda fecha del Torneo Clausura
Luego de las suspensiones por las inclemencias del tiempo, este miércoles habrá dos encuentros y mañana se completará la jornada con otros dos de la divisional mayor. En tanto, el jueves se disputarán los dos partidos que restan en el ascenso.
Las intensas lluvias que afectaron a Gualeguaychú y el departamento durante las jornadas del domingo y lunes obligaron a reprogramar los partidos, ante la necesidad de no retrasar más el desarrollo de los torneos por lo apretado del calendario.
Por ese motivo, este miércoles se disputarán dos encuentros correspondientes a la segunda fecha del Torneo Clausura de Primera A “Eduardo ‘Lalo’ Romani”. En el Estadio Municipal, Independiente será local frente al último campeón, Juventud Unida, por la zona A, mientras que, en el Raúl Impini, Central Larroque recibirá a Camioneros, por la zona B. Ambos encuentros comenzarán a las 21.15.
Mañana, en tanto, la fecha se completará con otros dos partidos. A las 21, Unión del Suburbio recibirá en el “Mario Urriste” a Sarmiento por la zona A, mientras que, desde las 21.15, Central Entrerriano hará lo propio en el “Julio Colazzo” frente a La Vencedora, por la zona B.
También durante la jornada del jueves se completará la segunda fecha del Torneo Clausura de Primera B “Alfredo ‘Piyo’ Fernández” con dos partidos, ambos desde las 21.15 y correspondientes a la zona A. En el estadio Vicente Procura de Pueblo Belgrano, Cerro Porteño recibirá a Atlético Sur, en tanto que, en el estadio Carlos Tripp de Villa Paranacito –que estrenará sistema lumínico–, el último campeón Sporting visitará a Isleños Independientes.