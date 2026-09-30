Las intensas lluvias que afectaron a Gualeguaychú y el departamento durante las jornadas del domingo y lunes obligaron a reprogramar los partidos, ante la necesidad de no retrasar más el desarrollo de los torneos por lo apretado del calendario.

Por ese motivo, este miércoles se disputarán dos encuentros correspondientes a la segunda fecha del Torneo Clausura de Primera A “Eduardo ‘Lalo’ Romani”. En el Estadio Municipal, Independiente será local frente al último campeón, Juventud Unida, por la zona A, mientras que, en el Raúl Impini, Central Larroque recibirá a Camioneros, por la zona B. Ambos encuentros comenzarán a las 21.15.

Mañana, en tanto, la fecha se completará con otros dos partidos. A las 21, Unión del Suburbio recibirá en el “Mario Urriste” a Sarmiento por la zona A, mientras que, desde las 21.15, Central Entrerriano hará lo propio en el “Julio Colazzo” frente a La Vencedora, por la zona B.

También durante la jornada del jueves se completará la segunda fecha del Torneo Clausura de Primera B “Alfredo ‘Piyo’ Fernández” con dos partidos, ambos desde las 21.15 y correspondientes a la zona A. En el estadio Vicente Procura de Pueblo Belgrano, Cerro Porteño recibirá a Atlético Sur, en tanto que, en el estadio Carlos Tripp de Villa Paranacito –que estrenará sistema lumínico–, el último campeón Sporting visitará a Isleños Independientes.