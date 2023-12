Una multitud de hinchas de Boca marcha hacia la Bombonera, para reclamar por la suspensión de las elecciones, que estaban previstas para este domingo pero fueron suspendidas por la Justicia (tras una denuncia de la oposición por presuntas irregularidades en el padrón). Juan Román Riquelme, actual vice y candidato a presidente, asistió a la convocatoria acompañado por su compañero de fórmula Jorge Amor Ameal y desató la locura de los fanáticos, a quienes acompañó hasta La Bombonera.



Desde las 15.30 aproximadamente, muchos Xeneizes se acercaron al Parque Lezama, mostrando pasacalles y banderas en contra de la suspensión de los comicios y también a favor de Román. "El club será, hoy y siempre, de los socios", "Pongan la fecha que quieran, igual votamos a Román" y "no a la intervención", fueron algunos de los mensajes.



⭕️Juan Román Riquelme habló desde la Bombonera: "El señor va camino a intervenir nuestro club y eso no puede pasar"

Cerca de las 17.15, según TyC Sports, Riquelme llegó al Parque Lezama en una camioneta blanca, se bajó como un hincha más y luego se subió a otra camioneta, acompañado por Blas Armando Giunta y Diego Soñora, para alentar y cantar cuanto al resto de fanáticos que se auto-convocaron.



El mensaje de Riquelme antes de la marcha de los hinchas de Boca

Juan Román Riquelme, ídolo y vice del club, confirmó que asistirá a la marcha. "Quiero mandarles un beso gigante y decirle sque me siento orgulloso. Sé que se están convocando para el domingo y voy a ser uno más de ustedes. El domingo nos veremos", afirmó. A su vez, se espera que también le dedique unas palabras a los fanáticos desde las inmediaciones de la Bombonera.



Los motivos de la marcha de los hinchas



El motivo de la convocatoria no solo es la suspensión de las elecciones, sino también repudiar una posible posible intervención del club por parte de la justicia. Luego de no haber acuerdo entre las partes en la conciliación para realizar los comicios, el club apeló la medida cautelar y hay dos caminos posibles: que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil revoque la medida de la jueza (si determina que no hay elementos suficientes para suspender las elecciones) o que la confirme, lo que dejaría la votación para 2024. Sea la decisión que sea, esto podría llevar 72 horas hábiles, es decir una fecha cercana al 6 de diciembre.

Con este panorama, no hay que descartar que si así lo considera pertinente, la Inspección General de Justicia (IGJ), un organismo dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que se encarga de inscribir y fiscalizar a las sociedades comerciales y a las entidades civiles, pueda colocar a un interventor en Boca para que administre la institución hasta que los socios elijan en los comicios quiénes quieren que tomen las riendas del cuadro azul y oro por los próximos cuatro años. Por lo pronto, ambas partes se mostraron reticentes a esa opción.