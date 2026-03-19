La Copa Gualeguaychú “Víctor Hugo Marchesini” definió a sus primeros semifinalistas.

A primer turno, Juventud Unida goleó a La Vencedora 5 a 1, con goles de Federico Fiorotto, en dos oportunidades, Agustín Solis, Rodrigo Giménez y Santiago Benítez. Mientras que Roberto “Mocholo” Parada había anotado el descuento parcial (1-2) para los de calle Juan José Franco y Santa Fe.

A segundo turno, en tanto, Pueblo Nuevo repitió el score y le ganó a Defensores del Oeste 5 a 1. Los del barrio 338 abrieron la cuenta por intermedio de Carlos Soria, pero en el segundo tiempo el Sabalero le dio y se llevó un triunfo contundente, con los tantos de Martín Erramundegui, en dos ocasiones, Sacha Vela, Octavio Zattera y Guillermo “Bebu” Aguilar.

Esta noche, se conocerán los otros dos semifinalistas de la undécima edición, cuando a las 20 se enfrenten Central Entrerriano – Sarmiento y a las 22.15 Unión del Suburbio y Aldea San Antonio.