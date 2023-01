El Campamento en el predio deportivo La Loma se desarrolló bajo el respaldo de la Academia de la NBA, WNBA y FIBA, con el fin del desarrollo de elite para los mejores proyectos fuera de Estados Unidos.

La pívot oriunda de Gualeguaychú recibió la invitación después de su gran labor en el Campeonato Sudamericano U15 del año pasado, certamen en el cual la Selección Argentina fue campeona y la interna formada en el Club Central Entrerriano resultó la “Jugadora Más Valiosa” de la competencia.

“El día que me enteré de la convocatoria estaba en mi casa, me llegó un mail con la citación y no lo podía creer. Al principio pensé que era una joda (risas). Mis viejos se pusieron súper contentos y orgullosos, igual que mis amigos”, comentó Isabella en charla con el Departamento de Prensa de la Federación de Básquet.

Boullón Faifer, que por estos días se encuentra en el CeNARD formando parte del primer Campus de Desarrollo Mixto CAB del 2023, indicó que su experiencia en la Academia NBA “fue increíble. Había chicas que me había cruzado en partidos del Sudamericano pero otras no las conocía. Lo que más me sorprendió es las diferentes rutinas que lleva cada una como jugadora, ninguna es igual. Traté de disfrutarlo lo más posible y me sentí muy cómoda”, aseveró.

Durante tres días las campistas formaron distintos grupos liderados por jugadoras y ex jugadoras de la WNBA, entre las que se encontraban Ariel Atkins (Washington Mystics), Danielle Robinson (Indiana Fever), Jordin Canada (Los Ángeles Sparks), Taj McWilliams-Franklin y Carla Cortijo, además de un grupo de entrenadores locales que las apoyaron durante todo el entrenamiento.

“El nivel fue muy alto. Los entrenadores en los que más hacían foco era en el liderazgo como jugadora, cómo poder ayudar a tu compañera de equipo, cómo ser un líder. Lo más lindo fue poder haber estado con otras jugadoras del continente y técnicos, y aprender de ellos”, agregó Isabella.