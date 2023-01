Apenas pasadas las 9 de la noche del domingo, las cornetas carnavaleras volvieron a sonar, dando por inaugurada de esta manera la edición 2023 de los corsos populares matecito, una de las fiestas más tradicionales de Gualeguaychú, donde la alegría, la diversión y el colorido despliegan todo un abanico de emociones.

Como no podía ser de otra manera, la espuma y la nieve fueron unos de los protagonistas y tanto en la pasarela como en los alrededores todo fue fiesta y diversión. En este sentido, se pudieron ver los circuitos delimitados para los que quisieron jugar con espuma, mientras que los que prefirieron no participar de este juego pudieron estar en sectores exclusivos donde no se permitió su uso.

Los precios, por supuesto, también fueron muy populares: la entrada para la primera noche y las restantes es de 100 pesos, las sillas costaron 200 pesos cada una mientras que el tarro de espuma cotizó a 500 pesos.

La fiesta tuvo lugar, como en las ediciones anteriores, en la zona de la previa del Carnaval del País, en una de las puntas del corsódromo, en un circuito que se extendió entre calle España y Montevideo, donde tuvieron lugar los desfiles de las murgas y los conjuntos carnavalesco.

En total, el domingo por la noche fueron 15 las agrupaciones que desfilaron este año: 8 fueron Conjuntos Carnavalescos (Los Abuelos Divertidos, Los Colombianos, Los Purretones, Los Revolucionarios, Mainumby, Tropicales del Sur, Vieja Fantasía y Caciques del Norte), 2 Murgas Temáticas: Tres Deseos y Los del Manzoni y serán cinco las Murgas Tradicionales en competencia: Los Cocoliches, Luceros del Norte, Gurises del Oeste, Los Joelitos y Barrio Curita Gaucho.

“Como novedad este año, tuvimos un sonido de frecuencia FM, como antiguamente era en el Carnaval cuando se hacía en Rocamora. Esto nos permitió que los espectadores y también los bailarines y bailarinas, a lo largo de todo el circuito, escuchen lo que dijeron los conductores. Este año, a diferencia del año pasado, hemos tenido dos escenarios. Esto permitió que haya una mejor comunicación. Antes se agolpaban todos en un solo escenario y muchos no llegaban a escuchar quien estaba desfilando, su historia o de donde provenían. Ahora, de esta manera, la comunicación mejoró un montón”, explicó el subsecretario de Poder Popular Danilo Bertoni, uno de los dirigentes responsable de la organización de los corsos populares “Matecito”.

“Desde hace unos días venimos recorriendo los diferentes barrios de Gualeguaychú y hace tiempo ya que venimos escuchando a los tambores y a las cornetas preparándose para lo que fue esta primera noche. Todo el barrio se compromete, y es tremendo. Inclusive las murgas infantiles ya están ensayando. Todo esto a uno le llena el alma”, amplió.

Homenaje en vida

Esta edición de los corsos populares “Matecito” lleva por nombre “Pedro Copello”, en homenaje a un histórico de esta fiesta, reconocido cornetero por participar en murgas como “Los Tigres del Norte”, “Los Picaflores del Norte” o “Los Cocoliches”.

Pedro Domingo Pablo Copello, “Nacido entre las Cornetas Murgueras”, es almacenero de profesión, referente histórico de los Corsos Populares, director de la Murga Tradicional “Los Tigres del Norte”.

Su historia con la Murga se remonta a los tiempos de personajes como Cucho Ferreyra, su tío; Pibe Corcho y Matecito Blanc. Como cornetero participó en la murga “Los Petiteros”, “Los Picaflores del Norte” y “Los Cocoliches”, en aquellas décadas de apogeo de la murga en la ciudad.

Fue uno de los impulsores de la vuelta de los Corsos Matecito, en la década del 90, junto a Caimán García, Griselda Flores, Silvia Silva, Carlos Zapata, Miguel Bulay y Mingo Muñoz, entre otros.

Ha recibido premios y menciones a las mejores cornetas, tanto por su ejecución como por conservar el sonido tradicional de la Corneta Murguera.

“Por hacer de la murga un espacio de contención, inclusivo y popular, trayendo con el sonido de sus cornetas la alegría del barrio norte, cuna de referentes y personajes emblemáticos del Corso Popular”, mencionaron los organizadores a la hora de elegirlo para homenajearlo.