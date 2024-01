Apenas pasadas las 9 de la noche del domingo, las cornetas carnavaleras volvieron a sonar, dando por inaugurada de esta manera la edición 2024 de los corsos populares “Matecito”, una de las fiestas más tradicionales de Gualeguaychú, donde la alegría, la diversión y el colorido despliegan todo un abanico de emociones.

Crédito: MRFotografía

Como no podía ser de otra manera, la espuma y la nieve fueron unos de los protagonistas, y tanto en la pasarela como en los alrededores todo fue fiesta y diversión. En este sentido, se pudieron ver los circuitos delimitados para los que quisieron jugar con espuma, mientras que los que prefirieron no participar de este juego pudieron estar en sectores exclusivos donde no se permitió su uso.

Crédito: MRFotografía

A diferencia de años anteriores, en esta edición hubo precios diferenciales para el ingreso al circuito: 300 pesos para los vecinos de Gualeguaychú y 1000 pesos para los turistas que vienen de otras partes del país.

La fiesta tuvo lugar, como en las ediciones anteriores, en la zona de la previa del Carnaval del País, en una de las puntas del corsódromo, en un circuito que se extendió sobre la Avenida Parque Cándiddo Irazusta, entre calle España y Montevideo, donde tuvieron lugar los desfiles de las murgas y los conjuntos carnavalesco.

Crédito: MRFotografía

“Tenemos las mejores expectativas para esta edición de los Corsos Populares “Matecito”, básicamente porque vemos mucha alegría en lo que tiene que ver con la participación activa que tuvieron en toda la toma de decisiones tanto las comisiones barriales como los clubes barriales y los artistas. Los protagonistas de la noche son las Murgas y los Conjuntos Canavarescos, y a ellos hay que darles todo el reconocimiento”, afirmó el director de Cultura Luis Castillo.

Crédito: MRFotografía

“Lo que charlamos con los murgueros y con los clubes y con las comisiones es trabajar todo el año en el armado de esta fiesta. A partir de abril vamos a empezar a trabajar juntos para que no llegue el 15 de diciembre tengan que hacer todo en dos semanas con un subsidio y salir como puedan. Esto será un acompañamiento durante todo el año, donde van a poder proyectar de otra manera, van a poder planificar, van a poder trabajar mucho mejor y, naturalmente, comenzar a proyectar a partir del mes que viene lo que va a ser la edición del 2025”, recalcó Castillo sobre la política que tendrá la gestión del intendente Mauricio Davico con la organización de los Corsos Populares “Matecito”.

En total, el viernes fueron 9 las agrupaciones que desfilaron este año.

Siete Conjuntos Carnavalescos:

“Los Abuelos Divertidos”

“Los Caciques del Norte”

“Los Colombianos”

“Los Purretones”

“Los Revolucionarios”

“Mainumby”

“Vieja Fantasía”

Dos Murgas Tradicionales:

“Los Cocoliches”

“Los Joelitos”

El corso popular “Matecito” continuará los viernes 2, 16 y 23 de febrero y el viernes 1 de marzo culminará con el tradicional entierro de carnaval.

Homenaje en vida

Esta edición de los corsos populares “Matecito” lleva por nombre “Carlos Zapata”, en homenaje a un histórico de esta fiesta, reconocido e histórico integrante de la agrupación “Los Purretones”.

Durante la presentación oficial que se hizo hace una semana, Carlos estuvo presente, y al subir al escenario recibió una gran ovación del público. Fue entonces cuando se emocionó y contó el paso de los corsos por los distintos escenarios hasta llegar al emplazamiento actual.

“Fue un momento muy hermoso el que viví en la presentación oficial. Me llevaron de sorpresa, y los únicos que sabían de este homenaje en vida era mi familia. Así que la sorpresa fue mayúscula”, afirmó el homenajeado a Ahora ElDía.

“Soy uno de los fundadores, mal que les pese a algunos, y mientras pude caminar salí siempre en la compasa. Ahora por ahí, mi hija hace la carroza y yo salgo arriba. Disfruto mucho de esta fiesta”, sostuvo a continuación.

Además, describió la pasión que se siente al desfilar y armar los grupos que cada viernes salen a alegrar al pueblo.