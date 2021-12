Con sufrimiento y suspenso, Mariano Werner se coronó bicampeón del TC en San Juan

La polémica surgió en la 8ª vuelta cuando el Ford naranja del uruguayo, que lideraba la carrera, recibió un toque de Germán Todino (Torino). Por efecto de ese incidente, se abolló parte de la de la cola del auto y la carrocería comenzó a rozar el neumático trasero izquierdo de Lambiris.

Como consecuencia de esto, el líder empezó a perder rendimiento y fue superado por Todino a 7 vueltas del cierre. El piloto del Lüsqtoff Racing llegó 2° y perdió la posibilidad de consagrarse campeón, ya que para hacerlo debía ganar sí o sí la competencia.

Este resultado le permitió a Werner ganar la Copa de Oro por segundo año consecutivo. De todos modos, Lambiris realizó la denuncia formal ante los comisarios deportivos quienes todavía están analizando imágenes y datos para tomar una determinación.

“Los comisarios me dijeron que tienen que analizar la maniobra. Ellos vieron que me pegó de atrás y reconocieron que mi auto perdió mucho potencial. La goma llegó casi cortada, con muchísima temperatura. No entiendo lo de Todino, porque no me dio la posibilidad de pelear el campeonato como correspondía”, manifestó el oriental.

El argumento de Lambiris es que el reglamento establece “todo piloto que cometa una maniobra culposa, antideportiva o intencional, en perjuicio de un integrante de la Copa de Oro, será pasible de una sanción de exclusión parcial o total del evento”. Ante esto, el equipo planteó como prueba del perjuicio que trajo el toque, la caída de performance del auto naranja, que en el parcial de recta perdía casi 3/10 en relación a las vueltas anteriores al incidente. A su vez, el departamento Técnico accedió a la adquisición de datos del Ford para constar esto.