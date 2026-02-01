Avanza con la restauración de la calzada del Acceso Sur, uno de los corredores viales de mayor circulación y principal puerta de entrada a la ciudad, mediante una intervención que comprende tareas de fresado y bacheo superficial con mezcla asfáltica en caliente sobre las trochas más afectadas del trazado.

Las acciones se desarrollan en el tramo delimitado entre la Rotonda del Cristo y el semáforo de la avenida Irazusta, un sector que concentra tránsito urbano, interurbano y de cargas.

El procedimiento técnico incluye el fresado del pavimento deteriorado, un procedimiento que permite retirar el material dañado y regularizar la superficie existente, para que luego se ejecute el bacheo con asfalto en caliente, una solución que asegura mayor adherencia, resistencia estructural y durabilidad frente al tránsito intenso y las variaciones climáticas.

Previamente, la Dirección de Obras Públicas había realizado una intervención integral en las dos rotondas del Acceso Sur mediante el reemplazo total de defensas metálicas deterioradas y acciones de conservación orientadas a reforzar la seguridad vial en uno de los corredores más transitados de la ciudad.

Las tareas están a cargo de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura, que trabaja con recursos propios, personal municipal y equipos especializados, lo que posibilita una intervención planificada y eficiente en un eje vial estratégico para la ciudad.

Durante el tiempo que duren los trabajos pueden registrarse interrupciones momentáneas del tránsito, por lo que se solicita a los conductores circular con precaución y paciencia al atravesar la zona intervenida.

Estas acciones forman parte del Programa de Reconstrucción Vial +CAMINOS, que contempla la planificación, logística y ejecución de mejoras integrales en la red vial urbana. Las obras son ejecutadas con personal y recursos municipales, lo cual reafirma el compromiso del Gobierno de Gualeguaychú con la mejora continua del espacio público.

La puesta en valor de este acceso clave no solo mejora la seguridad vial y la fluidez del tránsito, sino que también fortalece la conectividad urbana, reduce costos de mantenimiento a futuro y acompaña el crecimiento ordenado de la ciudad.