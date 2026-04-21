La Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados se reunirá este martes a las 10 para tratar tres proyectos de ley que apuntan a reglamentar el procedimiento de juicio político en la provincia.

Uno fue presentado por el diputado Esteban Vitor (PRO) en el 2021: “Se basa en un estudio de los antecedentes que han presentado mis pares a lo largo de los años pero con modificaciones que considero trascendentales para garantizar la calidad del proceso”, indicó.

Destacó la necesidad de establecer lineamientos precisos, “la idea es que cada pedido de Juicio Político que se presente sea tratado en tiempo y forma y con las garantías necesarias. Es importante que así se dé curso al pedido o se desestime la denuncia, se haga en un tiempo prudente y dando a conocer las justificaciones de la decisión”.

“Estoy convencido que este proyecto le brinda al proceso mayor institucionalidad, transparencia, responsabilidad y seriedad en línea con lo que estipula nuestra constitución, pero más importante, plasmando los valores republicanos que la sociedad reclama y que nosotros como legisladores debemos representar con honor”, expresó Vitor.

La segunda propuesta fue elaborada por Gabriela Lena que en los fundamentos remarcó que la Constitución “carece” de una norma reglamentaria clara y detallada que garantice los principios y garantías.

En ese sentido agregó: “Para ser más detallista, la norma constitucional carece de una normativa en cuanto a los tramites o procedimientos: como la debida forma para pedir e iniciar un expediente de juicio político, la apertura o no de un proceso investigativo, la forma de las notificaciones en el domicilio real o en el laboral, la forma de contestar la denuncia y/o de ser oído”.

Por ello, la legisladora subrayó que el fin del proyecto es consolidar al proceso de juicio político como “un auténtico instrumento de equilibrio institucional y no como un factor de incertidumbre o erosión del orden constitucional”.

La otra iniciativa fue presentada por Juan Pablo Cosso en 2023: “Se trata de un instrumento de excepción que constituye uno de los resortes institucionales del Estado de derecho a través de los cuales se ejerce el control político entre los órganos del Estado”, indicó.

“La propuesta que se pone a consideración incluye la regulación de cuestiones que se presentaron en la práctica del procedimiento, asociadas a la taxatividad de las personas sujetas a juicio político, las actuaciones de la Comisión de Investigación de la Cámara de Diputados, el ejercicio del acusado de su derecho a la defensa, la incorporación de medios tecnológicos, los plazos del proceso, la eventual renuncia del denunciado, entre otras”, agregó.

“En ese marco, creemos que la reglamentación de este instituto supone un avance fundamental para el fortalecimiento de las instituciones de Entre Ríos. Se busca el establecimiento de reglas claras para la ejecución de un procedimiento equilibrado, ágil, justo y que se desenvuelva en un plazo razonable, con la vigencia plena de todas las garantías inherentes al derecho de defensa y el debido proceso”, aseguró Cosso en los fundamentos del proyecto.

Fuente: APFDigital