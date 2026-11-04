La séptima fecha del Torneo Clausura de Primera A “Claudio ‘Lalo’ Romani” se pondrá en marcha este miércoles con el enfrentamiento entre Juventud Unida e Independiente, correspondiente a la zona A. El partido comenzará a las 21.15, mientras que a las 19 se disputará el encuentro de Sub 23.

El choque entre el Decano y el Rojo presenta realidades diferentes. El local, que tras consagrarse campeón del Torneo Apertura enfocó sus objetivos en el Torneo Regional Amateur, marcha como uno de los punteros e invictos de la zona, con 12 puntos. Por su parte, la visita se ubica en el último lugar, con apenas una unidad sobre 18 posibles.

La fecha continuará el viernes, también en el Estadio Municipal, con el encuentro entre el ya descendido Camioneros y Central Larroque, por la zona B, y se completará el domingo con los cuatro partidos restantes: Defensores del Oeste y Juventud Urdinarrain (zona A), en el estadio Edgardo Barbosa del barrio 338, en el que aparece como el partido más destacado de la jornada; Sarmiento y Unión del Suburbio (zona A), en el estadio “José ‘Toto’ Gallop”; Deportivo Urdinarrain y Pueblo Nuevo (zona B), en el “Teodoro Treisse”; y Central Entrerriano y La Vencedora (zona B), en el Julio Colazzo del Parque Unzué.

También habrá un adelanto en el ascenso

La quinta fecha del Torneo Clausura de Primera B “Alfredo ‘Piyo’ Fernández” comenzará esta noche, desde las 21 (19 en Sub 23), en el estadio Carlos Tripp de Villa Paranacito, con el choque entre Isleños Independientes y Sportivo Larroque, por la zona A, que originalmente estaba programado para el fin de semana y se adelantó para hoy.

La actividad continuará el sábado con Juvenil del Norte y Black River (zona B), en la cancha de Central Entrerriano, y se completará el domingo con dos encuentros: Sud América y Defensores del Sur (zona B), y Cerro Porteño y Black River (zona A).