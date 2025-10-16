La tercera fecha del Torneo Clausura de Primera B “Carlos Butallo” comenzará el sábado con un partido y se completará el domingo con los tres encuentros restantes. Por su parte, Sportivo Larroque quedará libre.

En el adelanto que tendrá la jornada, Defensores del Sur será local frente a Juvenil del Norte, en un encuentro válido por la zona 2 y que tendrá como escenario la cancha de Unión del Suburbio.

El domingo, en la continuidad de la fecha, el partido más saliente será el que protagonicen en Villa Paranacito, Isleños Independiente y Defensores del Oeste. Es que los dos suman puntaje perfecto en la zona A. Los de Ibicuy ganaron sus dos partidos, mientras que el Tractor celeste, campeón del Torneo Apertura, debutó recién en la segunda fecha, con victoria frente a Sportivo Larroque 2-0, por lo que uno o los dos (en caso de empate) dejarán sus primeros puntos en el camino.

En los otros partidos que completarán el domingo la jornada en el Ascenso, Cerro Porteño recibirá a Deportivo Gurises en el naciente clásico de Pueblo Belgrano y, en el Estadio Municipal, Camioneros será local de Sporting.

Torneo Clausura “Carlos Butallo”

Fecha 3

Sábado

16.15 Defensores del Sur – Juvenil del Norte (cancha Unión del Suburbio)

Domingo

15.30 Camioneros – Sporting (Estadio Municipal)

16.15 Isleños Independientes – Defensores del Oeste

20.30 Cerro Porteño – Deportivo Gurises.