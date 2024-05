En su visita a Madrid, España, donde presentó su libro y mantuvo una reunión con empresarios, Javier Milei también participó este domingo por la mañana de la cumbre Europa Viva 24 organizada por Vox, el partido de ultraderecha conocido por su reivindicación de la dictadura franquista y sus fuertes posturas anti-inmigratorias y anti-lgbt.



"Nosotros creemos que estamos trabajando en la dirección correcta. La gente lo está notando y si la gente decide seguir acompañando el proyecto de las ideas de la libertad, que yo estoy liderando, bienvenidos", señaló el mandatario.



Por otro lado, apuntó duramente contra el espectro ideológico al que personalmente cataloga como “socialismo”: "Abrirle la puerta al socialismo es abrirle la puerta a la muerte", aseguró. Y con énfasis, agregó: "¡Basta de socialismo, basta de hambre, basta de miseria!. Ya estamos a cinco meses de que asumí y estamos cumpliendo a rajatabla la promesa que les hicimos a los argentinos: hemos reducido la inflación mes a mes, hemos bajado la tasa de interés, hemos hecho el ajuste más grande de la historia y para el espanto del zurderío, la gente nos sigue apoyando".



En cuanto a la inflación, Milei criticó la gestión de Alberto Fernández y remarcó la necesidad de implementar políticas monetarias y fiscales estrictas para estabilizar la economía. Además, sobre la recuperación económica, dijo que su enfoque está en promover la libertad económica y reducir la intervención del Estado, buscando convertir a Argentina en una de las economías más libres del mundo.



Por último, se refirió a la inseguridad y puso el foco en la importancia de tener una estrategia integral que aborde las causas subyacentes de la criminalidad y mejore la eficiencia del sistema judicial.







El discurso de Milei en frases:



“Cuando empecé con esta peripecia estaba más solo que Adán el Día de la Madre, uno de los pocos que me abrazaban era Santiago Abascal”.



“Nunca dejé de lado mi tarea histórica, ser un humilde divulgador de las ideas de la libertad, que corren peligro y necesitan ser defendidas del cancerígeno socialismo”.



“Los malditos socialistas asesinaron a 150 millones de seres humanos”.



“La Argentina vivió permanentemente con déficit fiscal”.



“Hicieron un verdadero desastre con el impuesto inflacionario”.



“La Argentina tiene una presión fiscal que en el sector agropecuario del 70%”.



“Cuanto más avanzó el capitalismo, la riqueza se acrecentó a mayor velocidad”.



“El capitalismo de libre empresa fue una panacea para Occidente”.



“Pese a los llantos de la izquierda, los mercados libres generan prosperidad para todos”.



“El socialismo es una ideología que va en contra de la naturaleza humana, abrirle la puerta es invitar a la muerte”.



“La justicia social siempre es injusta, implica un robo”.



“El mundo se salva achicando el Estado para engrandecer a la sociedad”.



“La Argentina era un país infectado de socialismo hace décadas”.



“El socialismo conduce a la pobreza y hacia la muerte”.



“Nosotros no somos débiles, nosotros nos ganamos lo que tenemos, realmente creemos lo que decimos, nos costó sangre y sudor llegar a

donde llegamos y nadie se va a interponer en nuestro camino”.



“No podemos dejarnos correr ni un milímetro por los zurdos”.



“Nos ganamos lo que tenemos, creemos lo que decimos, y nadie se va a interponer en nuestro camino”.



“Me importa un rábano lo que opinen los zurdos, no hay nada que puedan hacer para alterar el curso de los acontecimientos”.



“Recibo críticas del establishment y de los ensobrados del periodismo”.



“Nuestros adversarios tienen la fuerza de los sindicatos y de las organizaciones sociales”.



“Los que creemos en la libertad debemos decirles ‘basta’ al odio que significa el socialismo, volvamos a defender los valores que hicieron grande a Occidente, la vida, la propiedad y la libertad”.



“Estamos cumpliendo a rajatabla la promesa que les hicimos a los argentinos”.



“Redujimos la inflación, bajamos la tasa de interés, hicimos el ajuste más grande de la historia”.



“La izquierda llora porque todo lo que rompieron lo estamos enmendando con trabajo, fracasaron las teorías que predican en la Argentina”.



“Más tarde o más temprano la verdad siempre se impone sobre la mentira, y el bien triunfa sobre el mal”.



“Es preferible decir una verdad incómoda a una mentira confortable”.



“No les voy a fallar, voy a predicar con el ejemplo”.



“No cedamos frente al socialismo, vamos a enfrentarlo con mayor valentía”.



“No tenemos nada que temer, la victoria en el campo de batalla dependen de las fuerzas que vienen del cielo”.



Fuente: Filo.news / TN