El presidente Javier Milei encabezó un acto este sábado para oficializar el nuevo nombre del Centro Cultural Kirchner, que desde hoy se llama Centro Cultural Palacio Libertad Domingo Faustino Sarmiento, según el Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) publicado este último jueves por el Poder Ejecutivo en el Boletín Oficial.



El relanzamiento comenzó a las 19 horas y se realizó en presencia de todo el Gabinete nacional. El Presidente llegó al edificio apenas unos minutos antes, acompañado de su novia Amalia “Yuyito” González. Entre funcionarios e invitados especiales, se estima que asistieron cerca de 100 personas.



El mandatario aprovechó el acto para hablar principalmente del conflicto universitario luego de que el Congreso ratificara esta semana el veto presidencial a la ley que otorgaba mayores fondos a las casas de altos estudios. Durante su discurso aseguró que no quiere cerrar las universidades y volvió a apuntar contra los rectores.



En su exposición, Milei explicó que eligió esta fecha para inaugurar el centro cultural para conmemorar que este sábado se cumplen 156 años de la asunción de Domingo Faustino Sarmiento al gobierno. “Su presidencia se encuadra dentro de las más importantes de nuestra historia, porque fue fundamental para la consolidación de nuestra nación”, dijo el mandatario justificando la elección del nuevo nombre.



Tras hacer un breve repaso por las metas conseguidas por el prócer durante su gestión, el Presidente enumeró algunas de las problemáticas actuales que tiene el país en el ámbito educativo e hizo hincapié en los resultados que arrojaron las pruebas Aprender de 2023. En este sentido, señaló que “se está poniendo mal el foco” en el debate sobre la educación, haciendo referencia al conflicto actual en torno al financiamiento de las universidades públicas.



“La verdad incómoda de la educación argentina es que la Universidad Pública Nacional hoy no le sirve a nadie más que a los hijos de la clase alta y los ricos, la clase media alta”, arremetió el jefe de Estado. Luego siguió: “En un país donde la gran mayoría de los niños son pobres y no saben leer, escribir ni realizar una operación matemática básica, el mito de la universidad gratuita se convierte en un subsidio de los pobres hacia los ricos, cuyos hijos son los únicos que llegan a la universidad con los recursos, la cultura y el tiempo común para poder estudiar. La universidad ha dejado de ser una herramienta de movilidad social para convertirse en un obstáculo para la misma”.



Javier Milei aseguró que, si los que defienden las universidades “verdaderamente creyeran en la movilidad social”, tomarían el ejemplo de Sarmiento y defenderían una educación inicial de calidad para todos. “Y además, podrían permitir que se los audite”, cuestionó.



En su discurso, el Presidente también negó tener la intención de cerrar las universidades públicas: “Acá no está ni en juego la cuestión de la universidad pública y gratuita. No está en juego, no está en discusión, no es parte de la discusión. La parte de la discusión es que los recursos son escasos y bajo cualquier consigna siempre robar está mal. Por eso los queremos auditar. No porque queramos cerrar las universidades como le mienten a la gente, sino porque además la queremos cuidar, cuidando los recursos. Y para eso hay que auditarlas”.



