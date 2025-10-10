A través de su cuenta de Instagram, Ará Yeví dio a conocer cuál será su temática para la próxima edición del Carnaval del País. En esta ocasión, se trata de “La Resistencia”.

En el video, se presentó al equipo de cara a este verano: el director, Guillermo Caravajal, los encargados del Taller de Vestuario, el Equipo de Espaldares (Aníbal Angeramo), el Equipo de Carrozas (Ema Pérez).

Además, se reveló quién será la reina: Manuela Scorzelli. Sonido de Parche llevará a cabo el rol de la batucada y la pasista será Camila Carro. La banda designada es Alma Carnavalera, y los Portabanderas serán Felipe Bon y Cielo Pereyra.