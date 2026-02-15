Esperado por muchos durante todo el verano, el Feriado Nacional de Carnaval tuvo su inicio de la mejor manera posible en Gualeguaychú. Como cuna del Carnaval del País -declarada Fiesta Nacional este año-, nuestra ciudad fue elegida por una buena cantidad de turistas para aprovechar los cuatro días de descanso y disfrutar del imperdible espectáculo celebrado en el Corsódromo. Es así que este sábado, la primera de las tres noches consecutivas de Carnaval contó con una notable asistencia, compuesta tanto por visitantes como por el público local. Marí Marí fue la comparsa encargada de abrir el espectáculo, así como O’Bahía lo hará en la noche de hoy y Papelitos, mañana.

En el transcurso del día, las boleterías del Corsódromo registraron un gran movimiento, anticipando el carácter masivo que tendría la noche. Para los residentes del departamento Gualeguaychú, el valor de las entradas generales tuvo descuento con la compra presencial. Las mismas tuvieron un valor de $30.000. El beneficio rigió también para quienes compraron -hasta este sábado- su entrada para el domingo o para el lunes, teniendo para la última noche un costo de $20.000. A su vez, quienes compraron entradas con beneficio para el lunes, pudieron elegir cualquier ubicación de los VIP con un descuento de 15 mil pesos por ubicación adquiriendo el espacio para cuatro personas. Por su parte, los no residentes abonan su entrada general al valor de $40.000, independientemente del día.



En la hora previa al inicio del evento, estipulado para las 21:30, las multitudes coparon los alrededores del Parque de la Estación, expectantes de ingresar al Corsódromo para vivir una noche inolvidable. En tanto, los vendedores de espuma, máscaras y otros accesorios de Carnaval trabajaban intensamente en el exterior del predio, así como también las cantinas del interior. Las tribunas se fueron llenando mientras la banda oficial Los Más Duendes musicalizaba la previa con su Himno del Carnaval del País.

Llegadas las 22 horas, la voz de Silvio Solari anunció el orden de salida de las comparsas: Marí Marí, O’Bahía, Papelitos y Ará Yeví. Inmediatamente después, la comparsa del Club Central Entrerriano pisó la pasarela desatando la pasión de fanáticos del “rojo y negro” y de nuevos espectadores, que contemplaban la alegría y locura del Carnaval de Gualeguaychú por primera vez.

El gran nivel de las canciones con las que Marí Marí sale a competir este año conmovió una vez más a cada asistente. Las melodías pegadizas y los estribillos coreables de “Genios”, “Si fueras” y “Tatuado en mi piel”, emocionaron y energizaron a todos en las tribunas a lo largo de los 500 metros de pasarela. La música de Toque de Samba, la arenga de Juan Boari, la batucada de la Batería Aplanadora y los pasos de Rosario Sánchez llevaron el show de la comparsa a lo más alto.

La fiesta siguió con O’Bahía, la comparsa del Club de Pescadores que -al igual que Marí Marí con “Genios”- apostó en esta edición por una temática árabe con “El pescador, el genio y las mil y una noches”. Llena de colores y emoción, su propuesta llevó al público a navegar en un mundo de fantasía y con la poderosa historia de Sherezade.

En tercer lugar desfiló Papelitos con “Vivos”, que coincide también con Marí Marí en el homenaje que rinden a los trabajadores y hacedores del Carnaval. La comparsa del Club Juventud Unida lo hace fiel a su estilo alegre y emotivo, manteniendo el altísimo nivel alcanzado en las ediciones previas -de las que se consagró campeona- y conquistando la pasarela con sus imponentes carrozas y fascinante batucada y pasista.

El cierre de la noche estuvo a cargo de Ará Yeví con su propuesta “La Resistencia”. La comparsa del Club Tiro Federal busca el título este año con un espectáculo que combina folclores y Carnaval.

Al concluir el desfile, los asistentes al espectáculo pudieron disfrutar sin costo adicional un post-show, la extensión de la fiesta que se realiza con éxito desde hace dos fines de semana. Con música en vivo, cantina abierta y venta de espuma, se creó un ambiente de celebración frente a la Casa Rosada que estuvo protagonizado por el show en vivo de la banda de cumbia Los Totora.

La Fiesta Nacional de nuestra ciudad continuará hoy y mañana, con la octava y novena noche de las 11 previstas para esta edición del Carnaval. Luego, el corazón de los carnavaleros estará expectante a un evento clave: la Elección de la Reina 2026, que tendrá lugar el viernes 20 de febrero en el Corsódromo. Allí, además de los shows que darán las batucadas con sus pasistas, se elegirá a la nueva soberana entre las cuatro candidatas: Mary Ann Morrison (Marí Marí), Valentina Giménez (Papelitos), Angie Felix (O’Bahía) y Manuela Scorzelli (Ará Yeví).