Este miércoles por la noche, el gobernador Rogelio Frigerio presentó, en la Escuela de Oficiales de Policía Doctor Salvador Maciá de Paraná, con la supervisión del ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, y con la presencia del jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, un operativo de seguridad con monitoreo en tiempo real, basado en el uso de tecnología para combatir el delito.

La transmisión conjunta integró a intendentes de distintas localidades de la provincia, entre los que se contó al presidente municipal de Gualeguaychú, Mauricio Davico, quien desde el Corsódromo y acompañado por el subsecretario de la Agencia de Seguridad, Esteban Izaguirre; el secretario de Gobierno, Manuel Olalde, y fuerzas de seguridad expresó su satisfacción por "acompañar a nuestra querida Policía en este operativo".

El gobernador Frigerio remarcó que se trató de un "operativo inédito", que contó con 1.600 efectivos policiales desplegados en distintos puntos de la provincia, "mostrando todo el instrumental con el que hemos equipado a nuestra Policía en estos 29 meses de gestión". Asimismo, subrayó la importancia de que todos los puntos de la provincia cuenten con conectividad.

Por último, el gobernador afirmó que se trata de una "demostración de la capacidad de nuestra fuerza de seguridad, para que los únicos que tengan miedo sean los delincuentes y los narcos, y los entrerrianos puedan vivir en paz". "Esa es la misión que tiene nuestra Policía y el objetivo que le hemos encomendado al ministro de Seguridad y Justicia. En eso hemos trabajado incansablemente durante estos meses de gestión", agregó, al tiempo que consideró que la gente percibe todo ese trabajo.

Por su parte, Roncaglia explicó que el operativo "no es en contra de nadie ni busca estigmatizar a ningún barrio. Es una respuesta inteligente y preventiva, basada en datos que indican dónde más se necesita intervenir", y remarcó que sin seguridad "no hay bienestar ni crecimiento económico posible".

En tanto, González señaló que este lanzamiento "marca un hito institucional" y precisó que el operativo permitirá "apreciar la inversión realizada en estos 29 meses". Además, explicó que "se llama Blindaje porque contempla cobertura aérea, terrestre y acuática".

El Operativo contempla el blindaje de los 10 pasos fronterizos de la provincia -tres con Uruguay, cuatro con Corrientes, dos con Santa Fe y uno con Buenos Aires-, controles exhaustivos en todos los puestos de seguridad vial y un fuerte monitoreo de la actividad cotidiana. Además, se presentaron los programas Barrio Seguro, Campo Seguro y Escuela Segura, que incluyen el despliegue de Islas Seguras patrulladas por lanchas de la Policía Rural y procedimientos de requisa en la Unidad Penal Nº 1.