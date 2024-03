Luego de un discurso de más de una hora, en el cual enumeró datos sobre sus casi primeros tres meses de gobierno, otorgándose a sí mismo méritos que en lo numérico pueden parecer efectivos pero que en la realidad marcan un duro golpe al bolsillo de las clases medias y bajas, el presidente Javier Milei también arremetió con sus palabras contra los privilegios que disfrutan a los que describió como “exponentes de la vieja política”.

Por un lado, anunció que eliminará varios puntos que favorecen a la clase política, como el uso de aviones oficiales para funcionarios y sus familiares, la eliminación de las jubilaciones de privilegio para presidentes y vicepresidentes, elecciones libres en los sindicatos, imposibilidad de postularse a cargos públicos a personas condenadas por corrupción y la reinstauración de la prohibición de que se sumen millas aéreas por viajes oficiales, algo que había sido prohibido durante el gobierno de Cristina Fernández pero reinstaurado durante la gestión de Mauricio Macri.

“Estamos enviando al Congreso un paquete de leyes anticasta, del cual quiero compartir con ustedes algunos de sus componentes. Eliminaremos las jubilaciones de privilegio para presidente y vicepresidente. Obligaremos a los sindicatos a elegir sus autoridades a través de lecciones periódicas libres y supervisadas por la justicia electoral, que limitará los mandatos de esas autoridades a cuatro años y establecerá un tope de una sola reelección posible. Los convenios colectivos específicos que realicen en asociación libre los trabajadores de una empresa o grupo de empresas primarán sobre los convenios colectivos del sector. Vamos a terminar con esa locura de imponerle a la gente las condiciones laborales que define atrás de un escritorio un señor que no trabaja hace 30 años. Las personas condenadas por corrupción en segundo instancia no podrán presentarse como candidatos en elecciones nacionales. Además, todo ex funcionario público con condena firma en segunda instancia por delitos de corrupción perderá automáticamente cualquier beneficio que tenga por haber sido funcionario”, enumeró ante el aplauso de la tribuna partidaria y el silencio de legisladores y referentes de los demás espacios políticos.

Tras celebrar el supuesto cierre del INADI (pasó a la órbita del Ministerio de Justicia, manteniendo todos sus atributos y su planta laboral), Milei se envalentonó y anunció el cese definitivo de la agencia de noticias más grandes de la Argentina: “Vamos a cerrar la agencia Telam, que ha sido utilizada durante las últimas décadas como ‘Agencia de Propaganda Kirchnerista’”, afirmó y contratacó a los Gobernadores: “Redujimos las transferencias discrecionales a las provincias al mínimo, recursos que históricamente se usaron como moneda de cambio para comprar apoyos políticos. Para que dimensionen de qué se trata, si lo actualizamos al valor de hoy, el año pasado el Estado Nacional gastó 5,4 billones de pesos en transferencias a las provincias”.

Además, adelantó que se iba a acabar en breve las trabas a las importaciones: “También eliminamos las licencias no automáticas para las importaciones, de modo tal que le hemos puesto un punto final a la discrecionalidad y al amiguismo. Ahora el que quiere importar lo puede hacer sin preguntarle a nadie. Se acabó la era de las coimas a cambio de permisos de importación”.

Finalmente, y entre otras tantas medidas “anti casta” que anunció, avisó que se acabará el privilegio de los políticos en materia de asesores: “Reduciremos drásticamente la cantidad de contratos para asesores de los diputados y senadores de la nación. Ha sido una práctica común de la política que los representantes del pueblo armen pymes de 30 o 40 asesores cada uno, dilapidando los recursos de los argentinos”.

“Porque no debemos engañarnos, hay un sector importante en la dirigencia política que no quiere abandonar los privilegios del antiguo régimen. Los vimos en las violentas manifestaciones frente al Congreso, en las declaraciones de los sindicalistas que se resisten a entender que la Argentina de los privilegios se terminó. En el accionar de diputados que pidieron el voto apoyando el cambio, pero que pretendieron traicionar su mandato mientras nadie veía”, apuntó.

¿Reconciliación con los Gobernadores?

Sobre el final de su discurso, y tras decir que su camino no es la confrontación pero que si se le oponen acelerará aún más en sus medidas de ajustes, Milei bajó un cambio y ofreció una especie de tregua a los gobernadores. Lo hizo al invitarlos a firmar el “Pacto de 25 de Mayo”, durante ese feriado patrio, en la provincia de Córdoba.

Se trata, en palabras de Milei, de “un nuevo pacto fundacional” para ser consensuado con los 24 mandatarios de la Argentina, que contiene diez ideas fuerza: una virtual hoja de ruta que el primer mandatario ofreció a los líderes de las provincias para, supuestamente, poner en marcha el país y sacarlo de años de estancamiento.

Las ideas y conceptos deberían plasmarse, en caso de que la dirigencia adhiera, en leyes y normativas que deberán ser tratadas en el Congreso Nacional, dejando atrás, si fuera posible, el antecedente de la denominada “Ley Bases”, que naufragó por la resistencia de los líderes territoriales.

Milei incluyó en los 10 ejes varios de los temas que incluyó en aquel paquete frustrado y en el DNU que se encuentra en buena parte frenado por la Justicia (Ver más “Los 10 puntos del ‘Pacto de 25 de Mayo’ que propuso Milei”).

Frente a una mayoría de gobernadores y diputados reacios a darle apoyo ciego al ajuste y a las las reformas que quiere implementar, y con una minoría libertaria en el Congreso, decidió que la convocatoria a un “Pacto” con todos aquellos que quieran acompañarlo es la mejor solución, porque implica una toma fuerte de la iniciativa, y deja la pelota del lado de la cancha donde juega la oposición.

En síntesis, el Presidente intenta nuevamente marcar una línea roja ante la opinión pública entre aquellos dirigentes que quieren que la Argentina salga adelante -allí se ubica a sí mismo, a su tropa, y a todos aquellos que quieran seguir sus lineamientos- y, simplemente, los que no quieren lo mejor para el país. Con una lista de medidas escritas de manera poco específica, sino conceptual, “con las que nadie podría estar en desacuerdo”, buscan que sean los opositores los que se queden sin una salida. “Es lo que ellos pedían, y se los dimos. No pueden decir que no”, explicaron con una chicana el razonamiento de la jugada en la sede del gobierno, antes de que se conociera el discurso.

“No buscamos ni provocamos la confrontación. No queremos discutir el pasado. Venimos a plantear una agenda de futuro, porque como dice el refrán, el secreto del cambio es concentrar toda tu energía, no en luchar contra los viejos, sino en construir lo nuevo. Los que venimos a poner nuestra energía en construir lo nuevo, quiero decirles a todos los que están acá y a quienes nos están mirando que si lo que buscan es el conflicto, conflicto tendrán. Porque a diferencia de algunos de ustedes que están pensando en su próxima elección o en sus propios intereses, nosotros solo pensamos en defender la causa de la libertad en reconstruir nuestra nación y en brindarles un futuro de prosperidad a nuestros hijos a cualquier precio. Sin embargo, la confrontación no es el camino que queremos ni el que elegimos. Ayúdame. Otro camino posible, un camino distinto, un camino de paz y no de confrontación, un camino de acuerdo y no de conflicto”, advirtió.

“Para concluir este mensaje, a los gobernadores, los dirigentes, los distintos partidos del sistema político y a los diputados y senadores que se encuentran aquí presentes hoy, les digo que están ante un momento bisagra en la historia argentina. Pueden aferrarse a un sistema injusto del cual la gran mayoría de la sociedad es víctima o bien pueden dejar sus intereses particulares y prejuicios ideológicos de lado, colaborar con nuestra misión del cambio, ayudarnos a transformar el país y pasar a la posteridad como patriotas. Si eligen estar a la altura de las circunstancias y presentarse en Córdoba a firmar el “Pacto del 25 de Mayo”, tanto yo como el pueblo argentino reconoceremos ese gesto como un acto de humildad y valentía y una señal clara de que podemos trabajar juntos sin rencores. A los argentinos les pido solo una cosa: paciencia y confianza”, concluyó el Presidente.