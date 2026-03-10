El Gobierno de Gualeguaychú contrató un sistema tecnológico de inspección subterránea que permite examinar a distancia el estado del sistema pluvial y cloacal de la ciudad.

En este contexto, el intendente Mauricio Davico supervisó el despliegue del dispositivo y observó en tiempo real las imágenes obtenidas desde el interior de los conductos, lo que permitió evaluar sectores del sistema de drenaje que desde hace años presentan dificultades estructurales y generan olores nauseabundos.

“Hay algunos sectores de la ciudad que desde hace años que tienen que convivir con un olor a cloaca permanente. Lugares como Urquiza y Montevideo, 25 de Mayo y Montevideo y así hasta Bolívar hace mucho tiempo que están viviendo con un problema grave, y este es el primer paso para darles una solución definitiva”, expresó el intendente Davico durante la supervisión de los trabajos.

El operativo comenzó el sábado pasado en uno de los corredores más comprometidos de la red urbana, con tareas en la intersección de Luis N. Palma y Roca y posteriormente sobre Montevideo, entre Urquiza y Bolívar. El lunes las actividades continuaron en Luis N. Palma y Bolivia, con exploraciones que avanzaron hacia el sector de la Costanera.

Durante la inspección, el robot se introdujo en el interior de los conductos y avanzó a lo largo de la traza del sistema para registrar imágenes y evaluar el estado de la infraestructura hidráulica. Este equipo permite verificar si los ductos presentan acumulación de sedimentos, roturas, deformaciones estructurales o conexiones irregulares que puedan afectar el funcionamiento del sistema.

El dispositivo se desplaza dentro de los conductos mediante un sistema motriz de tracción que le permite circular incluso en tramos complejos. Además, cuenta con iluminación LED y una cámara con capacidad de registro en todos los ángulos que transmite imágenes en alta definición hacia una unidad de control instalada en el vehículo de operaciones. Desde allí, los técnicos analizan cada tramo del recorrido mediante monitores y un sistema de control remoto que guía el desplazamiento del equipo dentro de la red subterránea.

El robot funciona sin conexión física directa con el operador y posee una capacidad de videofilmación Full HD de hasta 230 metros, lo que permite relevar extensos sectores de conductos sin necesidad de abrir la superficie urbana.

Antes del ingreso del equipo a los conductos, el personal municipal utiliza el nuevo camión desobstructor incorporado por el Gobierno local para despejar sedimentos y residuos acumulados en los ductos. Esta tarea permite garantizar condiciones adecuadas de circulación para el robot y optimizar la calidad de las imágenes obtenidas durante la inspección.

“Gracias a las imágenes que recoge esta tecnología vamos a poder saber exactamente qué es lo que sucede y, lo más importante, vamos a saber con precisión, en qué lugar romper, por lo que no será necesario levantar todo el asfalto o el pavimento a ciegas hasta descubrir cuál es el problema”, señaló Davico.

La empresa responsable de las tareas es Automat Argentina, una firma con casi cincuenta años de experiencia en el desarrollo de soluciones técnicas para servicios públicos.

El plan de trabajo prevé la exploración de más de 1.700 metros lineales del sistema pluvial de la ciudad, un recorrido equivalente a aproximadamente 23 cuadras de infraestructura subterránea.