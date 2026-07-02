España goleó a Austria y dio otro paso en el Mundial 2026. La Furia Roja se impuso por 3-0, en Los Ángeles, y selló la clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo, donde chocarán con Portugal o Croacia. Los españoles volvieron a ganar un mano a mano en una Copa del Mundo después de 16 años.

El delantero de la Real Sociedad (autor de un doblete goleador del equipo con cuatro en total en el torneo) y Pedro Porro fueron los autores de los goles para el conjunto de Luis de la Fuente. Por otra parte, en el primer tiempo le anularon un tanto a Marc Cucurella, por una falta de Pau Cubarsí al arquero austríaco en la jugada.

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Los españoles volvieron a ganar un mano a mano en una Copa del Mundo después de 16 años: la última vez había sido en la histórica final contra Países Bajos en Sudáfrica 2010.

España -que había debutado con inesperado empate con Cabo Verde- dio otro paso en el Mundial: lleva tres triunfos al hilo, aún no recibió goles (Unai Simón rompió el récord de valla invicta) y se metió en octavos de final. Ahora, aguarda por su próximo rival: será Portugal o Croacia, equipos que se enfrentan esta noche en Toronto.

Fuente: TyC Sports online