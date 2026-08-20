Platense hizo historia este miércoles al eliminar a Coquimbo Unido y avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores. El “Calamar” igualó 0-0 en Chile, después del 1-1 registrado en el encuentro de ida, y se impuso por 7-6 en una extensa definición por penales.

En un partido de pocas situaciones de peligro, la ocasión más clara del conjunto argentino llegó a los 43 minutos del segundo tiempo, cuando el delantero Nicolás López sacó un remate que terminó impactando en el travesaño.

La definición desde los doce pasos fue extensa y mantuvo la incertidumbre hasta el final. Para Platense convirtieron Agustín Lagos, Mateo Mendía, Nicolás López, Luciano Giménez, Franco Zapiola, Juan Pablo Cozzani y Martín Barrios. En Coquimbo Unido marcaron Sebastián Galani, Nicolás Johansen, Elvis Hernández, Juan Cornejo, Diego Sánchez y Alejandro Azocar, mientras que Salvador Cordero falló el último remate ante la atajada de Cozzani.

Kevin Nicolás Retamar, nacido en Concepción del Uruguay y surgido profesionalmente en Juventud Unida, fue titular en el equipo dirigido por Martín Palermo. El atacante de 27 años fue reemplazado por Franco Zapiola a los 19 minutos del segundo tiempo.

Retamar debutó profesionalmente con la camiseta de Juventud en 2018, durante la participación del conjunto albiceleste en el Torneo Federal A. A principios de ese año fue subcampeón de la Copa Gualeguaychú con el equipo de nuestra ciudad.

El futbolista entrerriano llegaba además a este compromiso luego de haber sido protagonista el último sábado en el empate 1-1 ante Boca en Vicente López. En aquel encuentro, Retamar marcó el gol que le permitió a Platense ponerse parcialmente en ventaja.

Con esta clasificación, Platense continúa escribiendo una de las páginas más importantes de su historia en su primera participación en la Copa Libertadores. En los cuartos de final, el conjunto de Palermo se medirá con Fluminense de Brasil.