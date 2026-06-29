Brasil y Japón se enfrentan en Houston por un lugar en los octavos del Mundial 2026. El italiano Maurizio Mariani es el árbitro principal.

A los 28 minutos, Kaishu Sano recuperó la pelota en la mitad de la cancha al anticipar un pase al medio Danilo y trasladó el balón hasta la medialuna del área, donde sacó un remate rasante para el 1-0.

¡JAPÓN SORPRENDIÓ A TODOS!



Kaishu Sano puso el 1 a 0 para el seleccionado oriental ante Brasil en los 16avos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/QgW4zdrzPG — DSPORTS (@DSports) June 29, 2026

En el complemento Brasil salió con otro impetu y a los 10' lo empató. Casemiro ganó de cabeza en el segundo palo del área de Japón para estampar el 1-1.

¡CASEMIRO PUSO EL EMPATE!



De cabeza, el volante del Manchester United puso el 1 a 1 para Brasil ante Japón en los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/fvNis2cVyy — DSPORTS (@DSports) June 29, 2026

Luego, cuanto todo parecía que derivaba en el alargue, en la última jugada del partido Martineli definió contra un palo y puso el 2 a 1 agónico para meter a la verdeamarela en los octavos de final.