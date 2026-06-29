Con un gol agónico en el sexto minuto de descuento, Brasil se lo dio vuelta a Japón y se metió en octavos de final
Japón daba el golpe en Houston y se imponía por 1-0 sobre Brasil por los 16avos de final del Mundial 2026. Kaishu Sano convirtió el gol a los 28 minutos. Sin embargo, en el segundo tiempo la verdeamarela lo empató con un cabezazo de Casemiro y en la última del partido Martineli estampó el 2 a 1 definitivo.
Brasil y Japón se enfrentan en Houston por un lugar en los octavos del Mundial 2026. El italiano Maurizio Mariani es el árbitro principal.
A los 28 minutos, Kaishu Sano recuperó la pelota en la mitad de la cancha al anticipar un pase al medio Danilo y trasladó el balón hasta la medialuna del área, donde sacó un remate rasante para el 1-0.
En el complemento Brasil salió con otro impetu y a los 10' lo empató. Casemiro ganó de cabeza en el segundo palo del área de Japón para estampar el 1-1.
Luego, cuanto todo parecía que derivaba en el alargue, en la última jugada del partido Martineli definió contra un palo y puso el 2 a 1 agónico para meter a la verdeamarela en los octavos de final.