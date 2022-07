Con presión en la salida y plantándose de igual a igual, como lo hizo en La Bombonera el torneo pasado, el Tomba incomodó al Millonario, que se vio obligado a buscar en largo a Beltrán y Romero, casi sin poder hacer escala en el mediocampo. Sólo vio algo de claridad cuando Aliendro logró liberarse de la marca.

En contrapartida, la visita, con mucha movilidad y un juego directo, aprovechando la marca en línea del local, resultó profunda en ofensiva. A los 16 minutos, un centro de Abrego casi resulta desviado en el área chica. A los 7, Allende cabeceó de frente, pero su intento salió desviado. Y a los 20, golpeó: Ojeda se filtró entre los centrales, le puso el cuerpo a González Pirez y definió. El asistente Vázquez marcó offside, aunque el VAR rectificó correctamente: 1-0.

Y casi no pudo reaccionar la Banda. Porque a los 23 los mendocinos volvieron a conectar en velocidad y gritaron de nuevo. Bullaude estiró para el avance por izquierda de Ojeda, quien centró y halló el botín de Abrego, quien rubricó el 2-0.

El panorama pudo ser peor para el dueño de casa: González Pirez debió haber sido expulsado por un planchazo por el cual solo recibió amarilla (y el VAR no convocó al árbitro a revisar). Y apenas pudo generar mediante alguna pelota parada, a los 29, cuando el central ex Estudiantes conectó un centro y atrapó la pelota el Ruso Rodríguez, bien ubicado.

El partido le hizo un guiño a River antes del descanso, con la polémica expulsión a Ferrari por doble amarilla.

Gallardo no perdió el tiempo: metió cuatro cambios en el entretiempo. Entraron David Martínez, el Yacaré Herrera, Santiago Simón y Esequiel Barco. Luego completó el operativo por la remontada con Juanfer Quintero. Ante un rival que buscó no meterse atrás, debió agudizar el ingenio para lastimar. Cuando dialogaron Aliendro, Simón y el colombiano, los huecos aparecieron.

Allí surgió el Ruso Rodríguez. A los 8 y a los 15, para tapar ante Aliendro y Simón. A los 18, ante un cabezazo a quemarropa de Beltrán. Y a los 21, frente a un remate de Paulo Díaz.

Pero el cronómetro jugó a favor del Tomba, a pesar de que desperdició varias réplicas prometedoras. Supo cerrarle los caminos a su adversario y ganar tiempo generando faltas, sobre todo desde Ojeda. Salvo por el cambio de disposición en el encuentro, no resultó notorio el hombre de más de River.