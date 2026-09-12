River Plate venció 2-1 a Atlético Tucumán en un partido atrapante disputado en el estadio Monumental José Fierro por la fecha 9 del Torneo Clausura. El Millonario se quedó con una valiosa victoria en una provincia que no ganaba desde 2019 (en ese entonces, el equipo de Marcelo Gallardo se impuso 1-0 con gol de Cristian Ferreira), se metió en puestos de clasificación a los playoffs y se ilusiona con la Tabla Anual.

Al Decano se le complicó rápidamente el encuentro por la expulsión de Franco Nicola a los 12 minutos de juego por una patada a la cabeza de Lucas Martínez Quarta. La superioridad numérica fue aprovechada por el Millonario para realizar una buena etapa y marcharse al entretiempo con la ventaja gracias al gol de Tobías Andrada a los 21 minutos.

El complemento demoró mucho en armarse en Tucumán y los cambios de Julio César Falcioni le dieron una reserva física clave para el anfitrión, que tuvo premio cuando cruzó la mitad de la cancha. El local registró un disparo de Alexis Canelo al palo y capitalizó un tiro libre sobre un costado del campo ajeno para levantar un centro, que fue cabeceado por Clever Ferreira a la red a los 83′ (1-1).

A partir de eso, River Plate salió con la sangre en el ojo y atropelló a un aturdido Atlético Tucumán, que nunca pudo detener la enjundia de un equipo que no se entregó y llegó al 2-1 con una excepcional jugada de Juan Cruz Meza, que incluyó la asistencia de Lucas Beltrán para la resolución de Thiago Almada a los 90′.

Con esta victoria, River Plate escaló al quinto lugar de la Zona B del Torneo Clausura con 13 puntos, mismas unidades que su rival, pero la Banda tiene mejor diferencia de gol. Además, se mantiene en las primeras ubicaciones de la Tabla Anual, luego de los triunfos de Independiente Rivadavia, Boca Juniors y Estudiantes, que son sus rivales directos para obtener el boleto a la Copa Libertadores 2027. De momento, está quinto con 42 puntos, en zona de Sudamericana.

El equipo de Leonardo Ponzio, quien alcanzó su tercera victoria consecutiva, volverá a jugar el próximo sábado desde las 19 contra Huracán en el Monumental, mientras que Atlético Tucumán buscará hacer historia en la Copa Argentina, ya que este miércoles enfrentará a Independiente Rivadavia en idéntico horario por un lugar en las semifinales.

Fuente: Infobae