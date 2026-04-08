El Atlético de Madrid de Diego Simeone le ganó por 2 a 0 como visitante al Barcelona, con un golazo de Julián Álvarez, en la ida de los cuartos de final de la Champions League.

A los 45 minutos del primer tiempo, el delantero argentino convirtió un golazo de tiro libre para el 1 a 0 y más tarde, el noruego Alexander Sorloth estiró la ventaja para el “Colchonero”. El defensor Pau Cubarsí fue expulsado tras la infracción previa al primer tanto.

El desarrollo fue parejo hasta el tramo final de la primera mitad, cuando una infracción de Cubarsí sobre Giuliano Simeone derivó en tarjeta roja por último recurso, condicionando al conjunto catalán. De ese tiro libre surgió la apertura del marcador: Álvarez ejecutó con precisión y firmó un golazo para el 1 a 0.

En el complemento llegó la gran controversia de la noche cuando Juan Musso realizó un saque de arco válido, pero su compañero Marc Pubill tomó el balón con la mano dentro del área para repetir la acción. La jugada, que según el reglamento debió sancionarse como penal para Barcelona, no fue advertida por el árbitro István Kovács ni por el VAR, lo que generó fuertes reclamos.

Lejos de desordenarse, Atlético mantuvo la compostura y sentenció el encuentro con el 2 a 0 convertido por Sørloth, quien definió dentro del área tras ingresar desde el banco. Con este resultado, el conjunto madrileño dio un paso decisivo y alimenta su ilusión de avanzar en la competencia.

En paralelo, Paris Saint-Germain también dejó una imagen contundente al vencer por 2 a 0 a Liverpool FC y acercarse a las semifinales. El vigente campeón reafirmó su candidatura con un rendimiento sólido ante su público.

El equipo dirigido por Arne Slot tuvo un inicio equilibrado, pero fue el conjunto parisino el que golpeó primero: Désiré Doué abrió el marcador a los once minutos con una acción que marcó el rumbo del partido. Liverpool intentó reaccionar, aunque careció de precisión en los metros finales.

En la segunda mitad, Khvicha Kvaratskhelia amplió la diferencia con una destacada jugada individual, dejando en el camino a Giorgi Mamardashvili antes de definir el 2 a 0.

Fuente: Noticias Argentinas