De la mano de un golazo de Alan Velasco y el bautismo goleador del pibe Leonel Flores, el Boca de Rodolfo Arruabarrena arrancó el semestre con el pie derecho, se impuso por 2-0 ante Sarmiento y clasificó así a los octavos de final de la Copa Argentina, instancia en la que enfrentará a Vélez.

Después de un primer tiempo parejo, fue Velasco quien rompió la igualdad con un fierrazo desde afuera del área que sorprendió al arquero Thyago Ayala. Así, apenas seis minutos después de iniciado el complemento, Boca pasó al frente. Diez minutos después, una linda jugada de Flores -de auspioso debut con la camiseta del Xeneize- terminó con un derechazo rasante que también terminó en el fondo de la red del arco de Ayala.

De esta manera, Boca ahora logró el pase a los octavos de final de la Copa Argentina, instancia en la que enfrentará a Vélez, que viene de vencer 2-0 a Gimnasia y Tiro de Salta a finales de abril.

Fuente: TyC Sports Online