Este miércoles por la noche se llevó a cabo el lanzamiento oficial de la Temporada Verano 2026 en los Obeliscos de la costanera, con una propuesta artística y cultural que reunió a vecinos, turistas y referentes del sector turístico local.

En la apertura del evento, se hizo presente el intendente de la ciudad, Mauricio Davico, quien resaltó: “Hoy celebramos no sólo el comienzo de una nueva temporada, sino también el compromiso de toda nuestra comunidad que seguramente, como en años anteriores, sabrá hacer gala de algo que nos ha incluido siempre, como es la empatía, la amabilidad, la solidaridad”.

El funcionario destacó y mostró su agradecimiento hacia prestadores y servicios turísticos “que día a día trabajan en una oferta que sea superadora para hacer de nuestra comunidad un lugar digno de ser vivido y visitado”.

Además, Davico anunció que en su gestión se llevarán a cabo obras para mejorar la infraestructura, la seguridad y los servicios públicos: “Porque creemos que todos merecemos vivir en una ciudad próspera y justa.”

Tras el discurso inaugural, el evento continuó con la presentación de la Banda Orquesta Departamental de Río Negro, oriunda d eUruguay, y dirigida por la profesora Cristine Orellano. La formación, integrada por 22 músicos junto a su equipo técnico y vocal, ofreció un repertorio especialmente preparado para la apertura de la temporada, marcando el inicio de una noche cargada de música y celebración.

Luego fue el turno de los ganadores del Pre Cosquín 2025, que aportaron el costado más folklórico de la velada: Cielo Pereyra, en la categoría Solista Malambo femenino; Damián Lemes, con su Canción inédita; y el dúo vocal integrado por Hernán Archaina y César Cabeza. La puesta de malambo contó además con el acompañamiento en guitarra de Felipe Bon.

La programación continuó con la participación de las murgas locales Los Colombianos y Los Cocoliches, que sumaron ritmo, color y humor, y más tarde se presentó la comparsa Kamarr, con una destacada intervención de batucada y bailarines que anticipó el clima del próximo Carnaval del País.

El cierre musical estuvo a cargo de la banda oficial del Carnaval del País, Los más duendes, que interpretó las canciones de las cinco comparsas que formarán parte de la edición 2026, generando un clima festivo y de gran entusiasmo entre el público presente. Durante el acto también se presentó el equipo de guardavidas que trabajará a lo largo de la temporada de verano.

Además del espectáculo artístico, el lanzamiento contó con stands de prestadores de servicios turísticos, propuestas gastronómicas, bodegas, productores regionales y la participación de los feriantes de Manos Unidas, ofreciendo una amplia variedad de opciones para recorrer y disfrutar.