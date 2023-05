Un marco histórico para un partido histórico: Boca, River y las 12.400 personas que se acercaron a la Bombonera (se habían vendido 20.000 tickets, pero el clima lluvioso no ayudó; no se rompió el récord de 18.000 hinchas) escribieron con marcador indeleble una página que quedará en el recuerdo en esta historia de un fútbol femenino que no para de crecer. Un clima espectacular, que le dio calor a una tarde fría y lluviosa, para un gran triunfo de las locales por 3 a 0 que les permite volver a sumar de a tres y prenderse nuevamente en la pelea por el campeonato (segundas con 14 puntos, a dos de la UAI), con todo lo que un superclásico ganado influye en lo anímico...

Y, encima, jugado muy bien. Porque lo cierto es que Las Gladiadoras fueron superiores durante gran parte del partido, con una presencia muy marcada en la mitad de la cancha y una presión ofensiva que asfixió a las dirigidas por Daniela Díaz: fue a partir de ahí cómo empezó a construir una goleada que se terminó de concretar gracias a algunos errores defensivos graves de Las Millonarias y la figura incansable de Amancay Urbani, quien hizo estragos por la derecha y mostró tener mucho panorama de cara a la definición de las jugadas.

El fútbol de Boca nació en los pies de Preininger, su eje, quien fue el termómetro del equipo y marcó la garra con la que el resto de sus compañeras jugó este superclásico: a pesar de la constante marca de Birizamberri, se logró sobreponer a ese duelo individual y fue la lanzadora para cada daga por las bandas. Junto a Huber y Flores formó un Triángulo de las Bermudas que le robó por completo la pelota a River y casi no le permitió crecer en el campo: en el segundo tiempo, Oliveros casi ni tuvo trabajo...

Ahora bien, esto se vio beneficiado porque River estuvo impreciso como pocas veces y, en vez de mostrar un plan B, se limitó a seguir con su idea madre de salir jugando aun cuando no estaban dadas las condiciones. Así fue como las defensoras perdieron una gran cantidad de pelotas y hasta las talentosas encargadas de la gestación fallaron: Morcillo, la 10, capitana y referente, le sirvió en bandeja el segundo gol a Gaitán con un pase atrás mal dado. Con un escaso juego asociado, la pelota nunca les pudo llegar a las extremas peligrosas que tiene el equipo (Del Trecco y Primo) y a la goleadora Birizamberri, más ocupada en bajar varios metros y mostrando su garra uruguaya.

En fin, un partido redondo para Boca, que hasta se permitió gozar y disfrutar: así como Ojeda emuló al Manteca Martínez y se colgó del alambrado cuando abrió el marcador, Gaitán festejó el suyo con el Topo Gigio y las dos manos señalando a Riquelme, su máximo ídolo, quien estuvo presente junto a varios integrantes del Consejo de Fútbol en su palco.

Sí, una fiesta total que le dio otro enorme paso a un fútbol femenino que no para de crecer...