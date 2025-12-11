Central inició el juego con dominio en ataque: dos triples de Montani Wortzel y las intervenciones de Johu Castillo en la pintura le dieron un arranque sólido y una ventaja de 10-4. Sin embargo, el rojinegro encadenó varias pérdidas consecutivas y Pergamino capitalizó cada una con ataques rápidos. Esa ráfaga de 12-0 le permitió al local pasar al frente 16-10.

El equipo de Martín Pascal logró recomponerse sobre el cierre del primer cuarto, ajustó la defensa y encontró puntos en transición para terminar el parcial igualado en 18.

En el segundo capítulo, Central redujo su producción ofensiva -más allá de un buen tramo de Nicolás Reynoso- y volvió a sufrir las transiciones de Pergamino, que tomó nuevamente distancia y llegó a sacar cinco puntos de ventaja. En el cierre, dos triples de Pividori achicaron la brecha y dejaron al rojinegro a una sola posesión camino al entretiempo.

-Síntesis-

Pergamino: Juan Martín Bello, Nicolás Rodríguez, Jonathan Slider, Martín Gandoy y Emanuel Sheperd (fi), Tomás Quinteros, Lucas Mohnen, Bautista Marconato

Central: Cristian Zenclussen, Nicolás Reynoso, Aquiles Montani Wortzel, Johu Castillo y Mario Ghersetti (fi), Lautaro Pividori, Cristian Pérez, Juan Siboldi, Marcos Panozzo y Benjamín Lado. Entrenador: Martín Pascal.

Parciales: 18-18, 33-30 y 49-49.

Árbitros: Raúl Sánchez y Matías Sotelo – Comisionado técnico: Diego González.

Estadio: Ricardo Dorado Merlo (Pergamino)

Nota en curso….