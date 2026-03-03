El jueves 5 de marzo a las 20:30, el grupo Bésticos se presentará en Casa De Deken con el concierto “Besticos Plays Miles”, una propuesta dedicada al universo musical de Miles Davis que invita a vivir una experiencia artística integral.

El repertorio incluirá clásicos como “Tune Up”, “Freddie Freeloader”, “Four”, “My Funny Valentine”, “Solar”, “Flamenco Sketches” y “So What”, en versiones que dialogan con el espíritu innovador del reconocido trompetista y compositor.

Uno de los rasgos distintivos de la velada será la incorporación de una dimensión literaria: cada obra estará acompañada por reseñas y textos especialmente preparados por Juan Selva, que aportarán contexto y nuevas lecturas sobre las piezas interpretadas. De este modo, la propuesta trasciende el formato tradicional de recital y promueve un cruce entre música y palabra que enriquece la experiencia del público.

El encuentro se desarrollará en el Patio de Casa De Deken, espacio que en los últimos meses se afianzó como escenario de conciertos íntimos, presentaciones de libros y diversas expresiones artísticas. Su formato cercano favorece un vínculo directo entre artistas y espectadores, consolidándolo como un punto de referencia dentro del circuito cultural local.

La actividad será a la gorra, promoviendo el acceso abierto y el acompañamiento voluntario al trabajo de los músicos. El servicio de cantina estará a cargo de Pelucas de Esperanza, sumando un componente solidario a la propuesta.

Una oportunidad para disfrutar del jazz y la literatura en un entorno que forma parte de la vida cultural de la ciudad.