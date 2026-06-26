En tierras de artistas, la gran producción la dio esta medianoche Turquía con la dirección de Arda Güler. El volante del Real Madrid fue la figura de un equipo que, pese a estar eliminado del Mundial 2026, jugó un partidazo ante el Estados Unidos de Mauricio Pochettino y se llevó el triunfo 3 a 2 en el octavo minuto de adición, en Los Ángeles.

Güler hizo jugar a su equipo y, además de marcar un gol, participó de las conquistas de Kökcü y Aydin. Estados Unidos tuvo buenos momentos, pese a resignar a la mayoría de titulares para el compromiso confirmado frente a Bosnia, de la siguiente ronda.

Trusty, quien terminó lesionado, y Berhalter marcaron los tantos de los anfitriones que tuvieron el regreso en el segundo tiempo de Cristian Pulisic, jugador que volvió tras dejar atrás una molestia muscular.

Con los resultados de la tercera fecha, Estados Unidos se clasificó primero en el Grupo D (6 puntos), seguido por Australia (4), Paraguay (4) y Turquía (3).

Fiel a su receta de presión y velocidad, Estados Unidos golpeó de entrada a Turquía después dos tiros de esquina consecutivos y una definición de Trusty, quien apareció libre por el segundo palo para empujarla.

Reaccionaron rápido los turcos porque en la primera jugada que pudieron filtrar la pelota con profundidad, Güler recibió de Yilmaz y tocó ante la salida de Turner para el 1-1. Y recién iban 10 minutos.

Luego del frenético arranque, los dos equipos bajaron la intensidad después del primer cuarto de hora y se repartieron la pelota. Turquía tuvo más criterio a la hora de manejarla cada vez que Güler tomaba en contacto con ella, mientras que el anfitrión apostó a la dinámica y a la pelota parada para acercarse al arco rival.

Siempre fue mejor a la hora de jugar Turquía, que a los 31 minutos aprovechó otra pincelada de Güler para que llegue Kökcü ante Turner dispare al 2-1.

Ya Estados Unidos no fue el mismo del comienzo y Turquía, con un Güler en gran nivel, manejó los tiempos de su Selección. Recién a los 44 volvió a llegar el anfitrión, con un remate desde lejos de McKennie que sacó por un costado, y un cabezazo de Trusty que salió alto.

Otra vez aprovechó un buen arranque Estados Unidos y a los 3 minutos del segundo tiempo llegó al empate con un bombazo de primera de Berhalter que se le metió a Cakir para el 2-2.

Pochettino metió luego en la cancha a Pulisic y el jugador del Milan marcó la diferencia con cada arranque por la izquierda. Además, estuvo a punto de anotar a los 23, cuando desvió una pelota y pegó en el palo, tras un leve roce en el arquero.

Levantó otra vez Turquía después de la pausa de hidratación y Yildiz casi logra el tercero con una definición que se fue muy cerca del poste izquierdo de Turner.

El tramo final mostró más entero a Turquía, que otra vez se lo perdió a los 43 con Yilmaz. Cuando parecía que el encuentro terminaba en empate, Güler comandó un avance, el cual terminó con Aydin definiendo para darle una alegría a su equipo, pese a no poder continuar en el máximo torneo, los turcos mejoraron su pálida imagen.