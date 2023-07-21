Una multitud recibió a los jugadores de Boca y Barracas Central, quienes se enfrentaron por los 16avos de final de la Copa Argentina en el estadio Madres de Ciudades de Santiago del Estero. Al final del encuentro, el Xeneize se impuso con personalidad y juego por 2 a 1 a los dirigidos por el Huevo Rondina.

El partido comenzó cuando Darío Benedetto tocó para Jorman Campuzano –que volvió a Boca tras su préstamo– y el duelo se puso en marcha. Fue el mismo El Pipa Benedetto quien intentó asociarse con Miguel Merentiel en el minuto 4, pero su asistencia profunda entre los centrales se fue larga y Andrés Desabato tuvo el dominio de la acción.

Hasta los 15 minutos, el partido fue desprolijo y Boca buscó adueñarse de la pelota, pero el juego físico del Guapo atentó contra los deseos del Xeneize. A esa altura, los arqueros todavía no habían tenido trabajo.

Fue entonces cuando Medina, Campuzzano y Merentiel se juntaron para sacar de escena a Desábato, pero cuando el uruguayo envió el centro Francisco Álvarez le ganó en el salto a Benedetto y envió la pelota al córner.

La individualidad del atacante es el máximo recurso de Barracas Central. En la primera que logró encarar, exigió a Sergio Romero con un violento remate que fue despejado por el arquero.

Entonces hasta la media hora, Boca Juniors no la pasó tan bien y el primer tiempo terminó con varios idas y vuelta, y en la última jugada del primer tiempo, cuando peor la pasaba el conjunto de Almirón, Merentiel se juntó con Benedetto y Cristian Medina festejó el 1 a 0.

A los 3 minutos del segundo tiempo, Miguel Merentiel tuvo su premio después de una gran combinación entre Benedetto y Medina. Los mismos intérpretes que abrieron el marcador, festejaron el segundo. El Xeneize, de esta manera, se acercaba a los octavos de final.

El Huevo intentó recuperarse de los dos cachetazos de Boca y envió a la cancha a Alexis Domínguez, Maximiliano Puig y Carlos Arce en lugar de Facundo Mater, Juan Ignacio Díaz y Brian Calderara. Ahora Barracas Central atacó con más gente, y en la primera intervención de Domínguez, Chiquito Romero volvió a intervenir para evitar el descuento.

La recompensa de Barracas Central llegó a los 19 minutos del segundo tiempo, cuando tras una mala salida de Luis Advíncula, Maximiliano Puig sorprendió a propios y extraños con un golazo que dejó sin posibilidades a Romero. Sin embargo, Boca seguía ganado, pero ahora 2 a 1.

Dos minutos más tarde, un centro de Rodrigo Insua encontró la cabeza de Alexis Domínguez, quien le ganó a los centrales en el borde del área chica. Sólo por los reflejos del arquero Xeneize el encuentro no quedó igualado.

Entonces Almirón movió el tablero: primero reemplazó a Miguel Merentiel por Marcelo Weigandt ya que el entrenador buscó reforzar a la última línea y envió a Advíncula en una posición más ofensiva. Luego cambió a Pipa Benedetto por otro nueve con el ingreso de Luis Vázquez. El DT quiso renovar el oxígeno en el ataque de Boca. También ingresó Ezequiel Fernández en lugar de Jorman Campuzano y le pidió a Guillermo Pol Fernández que se posicione como volante central.

Finalmente, a los 38 minutos del segundo tiempo, el público despidió con aplausos a Valentín Barco y se entusiasmó con el regreso de Exequiel Zeballos. El Changuito volvió a jugar en su tierra. También ingresó Esteban Rolón por Medina, quien se retiró con una dolencia muscular.

El Changuito marcó la diferencia a pura técnica y velocidad, pero Desábato intervino para ahogarle el festejo. Vázquez no logró aprovechar el rebote del arquero y Boca debió sufrir los últimos minutos.

Fue precisamente el Changuito quien se hizo cargo de un tiro libre peligroso y sorprendió con un precioso remate que rebotó contra el horizontal.

Boca obtuvo los pasajes para los octavos de final de la Copa Argentina gracias a la victoria por 2 a 1 frente a Barracas Central. El conjunto de Jorge Almirón se mostró inestable, dado que pasó del sufrimiento al dominio absoluto. El próximo rival saldrá del cruce que animarán Almagro y Excursionistas.