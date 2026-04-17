En un trámite de alta intensidad dentro del rectángulo, que fue subiendo la temperatura con el correr de los minutos, Central construyó una primera mitad muy sólida. Desde el salto inicial impuso condiciones con su agresividad defensiva característica: recuperó en campo propio y corrió la cancha para anotar en transición, con un gran pasaje del ecuatoriano Johu Castillo (10 en el parcial).

Gimnasia nunca logró fluidez en ataque, condicionado por ese trabajo defensivo, y abusó del tiro exterior como única vía. Allí mostró bajos porcentajes (3/11 en el primer cuarto), aunque en el arranque alcanzó a igualar en 8.

Sin embargo, cuando los de Martín Pascal ajustaron otra vez en la marca, reapareció el gol de contragolpe y también la efectividad a distancia: Montani Wortzel clavó dos triples para estirar la diferencia a 13. El cierre del primer chico llegó con un triplazo descomunal de Zenclussen, que desde tres cuartos de su propio campo y sobre la chicharra sacó un lanzamiento imposible para sostener la ventaja.

El inicio del segundo capítulo mostró la versión más deslucida de Central en ambos costados y Gimnasia lo aprovechó con un parcial de 9-2 para ponerse a seis. Pero en un contexto cada vez más tenso, marcado por fallos arbitrales discutidos y el peso propio de los playoffs, el rojinegro se acomodó mejor. Desde la defensa volvió a marcar el pulso del juego, cerró su aro y encontró respuestas ofensivas en un buen tramo de Ghersetti, la regularidad de Montani y el oportunismo de Zenclussen.

Crédito: MR Fotografía.

Así, Central llegó al descanso con una ventaja de 22 puntos. Una producción dominante que quedó parcialmente opacada por las bajas: Cristian Pérez sufrió un esguince de tobillo tras caer luego de un triple convertido, y Johu Castillo, que sumaba 12 puntos, debió salir tras recibir dos faltas técnicas, la segunda de manera evitable.

En el tercer cuarto se revirtió la tendencia y fue Gimnasia quien se mostró más sólido en defensa y logró lastimar en las corridas ante un conjunto local que empezó a perder frescura, producto de la corta rotación disponible. Además, Lautaro Pividori, uno de sus mejores defensores, se cargó de faltas. La visita, que había estado 20 puntos abajo, protagonizó una gran remontada y logró reducir la diferencia a un dígito de cara al último parcial.

En los diez minutos finales, Gimnasia sostuvo el ritmo y rápidamente se metió en partido, llegando a colocarse a una y hasta dos posesiones. Sin embargo, Central, con Montani como principal referencia ofensiva, encontraba alivio en momentos clave, ya sea con tiros de media distancia o desde la línea de libres.

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En el cierre, Lautaro Pividori salió por quinta falta y el rojinegro, diezmado, comenzó a sentir el desgaste. Gimnasia, en cambio, ganó en confianza: los triples de Pérez Di Salvo, el dominio de Gian Franco Sinconi en la pintura y las penetraciones de Agustín Vergara le permitieron igualar el marcador y llegar mejor posicionado al desenlace. Montani tuvo la última del tiempo regular, pero su triple, bien defendido, no encontró destino y el juego se fue al suplementario.

En el tiempo extra, tras un triple de Pérez Di Salvo que puso al “Lobo” al frente por primera vez en la noche, Central reaccionó. Con el empuje de su público, ajustó desde la defensa y volvió a encontrar en Montani a su líder: el alero se hizo cargo de cada ofensiva, anotó con su característico gancho a distancia, fue eficaz desde la línea (7/9) y capturó un rebote clave en un momento decisivo. Así, el rojinegro logró encaminar un triunfo tan trabajado como valioso para adelantarse en la serie.

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-Síntesis-

90/84

Central Entrerriano: Cristian Pérez 3, Lautaro Pividori 5, Nicolás Reynoso 13, Aquiles Montani 30 y Johu Castillo 12 (fi), Cristian Zenclussen 8, Mario Ghersetti 9, Marcos Panozzo 10, Juan Siboldi 0 y Benjamín Lado 0. DT: Martín Pascal.

Gimnasia y Esgrima (LP): Raúl Pelorosso 14, Ezequiel Paz 8, Joan Gutiérrez Conde 8, Agustín Vergara 18 y Gian Franco Sinconi 10 (fi), Pedro Pérez Di Salvo 14, Matías Carneglia 0, Juan Martín Ibarra 7 y Juan Francisco Boffeli 5. Fabián Renda.

Parciales: 28-15, 50-28, 64-56 y 76-76.

Árbitros: Guillermo Dilernia y Romina Morales Ibarra. Comisionado Técnico: Alberto Batistella

Estadio: José María Bértora (Central Entrerriano)

Octavos de Final – Juego 1

Miércoles 15

Lanús vs. Quilmes de Mar del Plata 86-72

Amancay vs. Villa San Martín 68-63

Barrio Parque vs. Comunicaciones 76-61

Sportivo Suardi vs. Santa Paula 67-81

Jueves 16

Provincial de Rosario vs. Deportivo Viedma 78-72

La Unión de Colón vs. Pico Football Club 97-75

Central Entrerriano vs. Gimnasia 90-84

San Isidro vs. Salta Basket 86-66