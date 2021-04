Con un par de variantes, Juventud debuta de local ante Central Norte

Entrevistado por El Día, el DT Norberto Acosta comentó que el haber arrancado con una derrota en Misiones ante Crucero del Norte, "nos obliga a salir a buscar los tres puntos y hacernos fuertes en casa”.

Consultado sobre cómo llega el equipo, indicó que el plantel “está bien, aunque podría haber un par de modificaciones en el equipo titular”, en relación al que se presentó en la tierra colorada. Dijo que con los hisopados y el Covid-19 “nadie está exento y te podes encontrar con alguna sorpresa. Le pasó a Defensores de Pronunciamiento y a Gimnasia de Concepción del Uruguay”.

Dijo que los partidos “muchas veces pasan por la actitud, normalmente en este tipo de encuentros el que propone es el local. Acá vamos a tratar de proponer nosotros, después hay que ver como se da el juego”. Recordó que “Misiones jugamos mejor el primer tiempo que el segundo. En definitiva una etapa para cada uno y el partido se definió en una jugada”.

Consultado por la defensa de Juventud, señaló que “los chicos se están acoplando, con la buena noticia que Ricardo Villaba comenzó a entrenar normalmente hace una semana, marcador con mucha experiencia a quien vamos a llevar poco a poco”.

Entonces, con los mellizos Alfaro prácticamente descartados por cuestiones físicos, el 11 titular de Juventud sería con Exequiel Horts en los tres palos; cuatro en el fondo con Nicolás Trejo e Ignacio Abraham como laterales y Lautaro Brienzo e Ignacio Lucero en la zaga central; la mitad de la cancha será ocupada por el veterano Gonzalo Saucedo, Ignacio Schell Grané y Francisco Pereyra que seguramente cumplirá la función de generador de juego; y arriba tres de punta. Acorde a lo observado, serían Enzo Vargas, jugador que puede dar una mano en la zona de volantes, Brian Parada y Renzo Reynaga, aunque no se descarta que Exequiel Fiorotto ocupe un lugar en la ofensiva en lugar de este último.

Central Norte, un rival "especial" para Acosta

El DT contó que “será primera vez que enfrente al conjunto salteño dirigiendo a Juventud Unida”. Aclaró que en su etapa como entrenador de Chaco For Ever ya lo había hecho, y destacó que el “hecho de enfrentar a Central siempre es especial”, por el hecho de que “uno es de Salta, dirigí ahí, generándose un fuerte vínculo con la gente, además de que es uno de los grandes del NOA y del fútbol del Interior”.

En el plano futbolístico, observó que Central Norte "es un equipo duro, intenso, con un técnico (Exequiel Medrán) que lleva un par de años en la institución, además cuenta con una base de jugadores que se conocen desde el ascenso del Regional Amateur al Federal. Eso es importante, y además se reforzó bien”.

Agregó que “recuperó a Reyes, jugador que siempre tuvo problemas en los inicios por el peso, pero esta vez arrancó antes la pretemporada”, y elogió a Sacha Magno, “jugador que retornó al club, un valor de mucha categoría, que conforma con Reyes una dupla a tener en cuenta”.

En cuanto al probable 11 del “Azabache”, redoblaría su apuesta con casi los mismos jugadores que igualaron 2 a 2 con Boca Unidos de Corrientes, salvo una variante obligada en la última línea. El técnico “Cuervo” no podrá contar con Facundo Pardo, quien el partido pasado fue expulsado, ingresando Federico Rodríguez, uno de los referentes en el plantel, que de esta manera regresa a la titularidad.

Es así que Central Norte formaría con: N. Maza; N. Gómez, F. Rodríguez, A. Vester y G. Ferrero; C. Chavarría, O. Young, D. Carrasco y L. Baima; D. Magno y F. Reyes.

