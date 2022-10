Las chances de seguir en el Federal A de Juventud Unida son mínimas, casi que depende de un milagro. En un momento parecía que podía zafar del descenso, especialmente luego de la goleada ante Atlético Paraná, pero no fue así. Han pasado tres cuerpos técnicos y ninguno pudo hacer funcionar a un plantel que no ha rendido en la medida de lo esperado, y pensar que en la presentación, a todas luces del mismo, se habló de la posibilidad de ascender.

A falta de tres fechas para el final, los dos equipos entrerrianos (Juventud y Atlético), corren riesgo de perder la categoría este domingo. Una derrota los sentencia a jugar el Torneo Regional 2023. Por lo tanto, ambos deben sumar puntos, ya que están con tan sólo 22 y sus inmediatos rivales suman 29, a falta de disputar apenas 9 unidades. La situación es crítica, al saber que no dependen de sí mismos, ya que hasta con la victoria podrían perder la categoría si se dan ciertos resultados.

Con el punto, deberán esperar que Defensores de Belgrano o Unión pierdan. Y con la victoria, deberán esperar que no ganen Defensores de Belgrano o no gane Unión o no triunfe DEPRO. Caso contrario, ambos equipos entrerrianos perderán la categoría.

La probable de Juventud para enferntar al conjunto salteño sería con Emilio Rebora; Rodrigo Giménez, Carlos López Quinteros, Federico Marchesini y Valentín Corbalán; Leandro Larrea, Ignacio Schell Grané, Lucas Marciante y Francisco Pereyra; Exequiel Fiorotto y Nicolás Heiz.

Por su parte, Cacho Sialle, entrenador de Gimnasia y Tiro, en relación a la última alineación que superó -de local- Boca Unidos del Corrientes (2-0), el entrenador millonario realizaría 5 variantes en el 11.

En defensa, como era de esperar, volverá Guido Milán e Ignacio Sanabria, ambos ausente el partido pasado por diferentes sanciones.

Con el regreso de Milán, Alejandro Frezzotti regresará al mediocampo, con la salvedad que esta vez será el socio de Raúl Chalabe, ya que Matías Birge, titular indiscutido, ocuparía un lugar en el banco de suplentes, al igual que Ivo Chaves, Walter Busse y Martín Pino.

El resto de la fecha

Sábado

21 hs. Sarmiento Vs Central Norte.

Domingo

16 hs. Boca Unidos Vs Atlético Paraná

16 hs. Gimnasia (CdU) Vs Unión (S)

16 hs. Douglas Haig Vs Defensores (VR)

16:30 hs. Racing (C) Vs Depro

19 hs. Juventud Antoniana Vs Sportivo Las Parejas

Lunes

20:30 hs. Sp. Belgrano Vs San Martín.