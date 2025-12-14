Juventud Unida recibirá esta tarde -desde las 19 horas y con arbitraje del paceño Sebastián López- a Lanús, en una serie prácticamente sentenciada, a raíz del gran triunfo que obtuvo el Decano en Concepción del Uruguay, la semana pasada.

Con dos goles de Marcelo Olivera y uno en contra, el Decano ganó por 3-0 el encuentro de ida disputado en el estadio de María Auxiliadora y puso en pie y medio en los cuartos de final de la Región Litoral Sur.

Pese a encaminar su clasificación en los primeros 90 minutos, Miguel Fullana pondrá lo mejor que tiene a disposición y solamente se inclinaría por una variante táctica: el ingreso de Jerónimo Ávalos en lugar de Matías Labaroni en la defensa.

En definitiva, el once de Juventud para hoy sería con: el imbatible César Horst en el arco; Nicolás Trejo, Labaroni, Damián Zadel y Federico López en el fondo; Iván Esquivel, Facundo Britos, Santiago Benítez y Sergio Olano en el medio; Chelo Olivera y Luis Felipe Rivarola en la delantera.

Luego de este fin de semana, el Torneo Regional Amateur entrará en un breve receso por las Fiestas y retornará el primer fin de semana de enero con la ida de los cuartos de final. De no surgir un milagro esta noche, el Decano se enfrentará al ganador de Depro y Parque Sur, quienes empataron 1 a 1 en Concepción del Uruguay y hoy jugarán la revancha en Pronunciamiento, desde las 17 horas.

El Dato

Los equipos de Urdinarrain debutarán este domingo en la Copa Entre Ríos, en el marco de la primera fecha de la fase de grupos. Juventud visitará a las 18.30 a María Auxiliadora de la Liga Uruguayense, mientras que Deportivo recibirá a Atlético Colonia Elía, de la misma liga, a partir de las 20.30. Ambos sumaron refuerzos de jerarquía y buscarán ser protagonista del certamen de clubes más importantes de la provincia.