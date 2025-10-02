La primera jornada de capacitación se realizó este martes 1 de octubre en la Caja Municipal de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Gualeguaychú, y tuvo como eje el Módulo 1, dedicado a la primera infancia (recién nacido y lactante). La exposición estuvo a cargo del subsecretario de Salud, doctor Pablo Alfaro, y contó con la presencia de la responsable del Área de Protección de la Niñez, la Adolescencia y la Familia (ANAF), Virginia Castillo.

Con un enfoque multidisciplinario, el especialista abordó temas fundamentales vinculados a los cuidados en la etapa temprana de la vida, como los daños producidos por el frío, los cuidados específicos en recién nacidos y lactantes, y la estimulación en las distintas áreas del desarrollo.

El encuentro reunió a referentes de clubes, escuelas, instituciones religiosas, merenderos, comisiones vecinales y otros espacios de acompañamiento, quienes cumplen un rol clave en el cuidado cotidiano de la niñez y la adolescencia en nuestra comunidad.

La capacitación es organizada por el Gobierno de Gualeguaychú, a través del Área de Protección de la Niñez, la Adolescencia y la Familia (ANAF), junto a Cáritas Gualeguaychú. Los encuentros se extenderán durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, con distintos módulos y especialistas invitados que profundizarán en temáticas claves del cuidado integral.

El próximo encuentro será el martes 8 de octubre y estará dedicado a la nutrición, a cargo de la nutricionista Vanina Scavuzzo, quien compartirá herramientas y conocimientos para fortalecer la alimentación saludable en niños y adolescentes.