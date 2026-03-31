El sábado 28 y domingo 29 de marzo se disputaron las primeras fechas del Torneo Apertura de la Liga Municipal de Vóley, una de las competencias más convocantes del calendario deportivo local. El predio del exFrigorífico albergó los encuentros con la participación de 63 equipos distribuidos en las categorías femenino A, B y C, y masculino A y B.

Al respecto, desde la Dirección de Deportes de la Municipalidad remarcaron que “el vóley es una disciplina que crece año a año en Gualeguaychú”.

La magnitud del campeonato se reflejó en la importante concurrencia durante ambas jornadas, donde se vivió un clima de competencia sostenida, compromiso y acompañamiento. La organización permitió el desarrollo simultáneo de múltiples partidos, consolidando un formato que amplía la participación y fortalece el crecimiento de la disciplina.