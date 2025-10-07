Durante el taller, los participantes trabajaron sobre la construcción de su currículum vitae, el uso de herramientas digitales y estrategias de búsqueda laboral activa. Además, se abordaron aspectos vinculados con la presentación personal, entrevistas laborales y recursos disponibles en los programas municipales y nacionales de empleo.

El ciclo continuará con nuevas instancias de asesoramiento e inscripción en programas de empleo. El próximo encuentro se realizará el lunes 13 de octubre, de 8 a 12 h, en el SUM de Médanos (Lisandro de la Torre y 3 de Caballería), donde se brindará información personalizada sobre programas y beneficios laborales. Asimismo, el lunes 20 de octubre, en el mismo horario y lugar, se llevará a cabo una nueva jornada de asesoramiento e inscripción, abierta a toda la comunidad.

Desde la organización invitan a quienes deseen participar a acercarse con su DNI, y en caso de contar con Certificado Único de Discapacidad (CUD), también presentarlo. Se trata de un espacio gratuito que busca generar oportunidades, fomentar la inclusión y promover el desarrollo personal y profesional de las y los participantes.