EN BUSCA DEL PENTACAMPEONATO
Con un video por el Día de Muertos, Papelitos adelantó parte de su estética para la edición del Carnaval del País 2026
La comparsa del club Juventud Unida ira por su quinta consagración en fila con la temática “Vivos”.
La comparsa Papelitos, del Club Deportivo Juventud Unida, presentó este viernes un adelanto del tema musical para la edición 2026 del Carnaval del País, en la cual buscará el pentacampeonato de la mano del director Juane Villagra.
“En Gualeguaychú, cada noche de carnaval es un latido en el alma de la ciudad. Una fiesta que une generaciones, donde pasado y presente bailan juntos al ritmo de los tambores. ¡La comparsa de los invisibles está llegando!”, reza el texto que acompaña la publicación donde se presenta el tema.
ComentariosDebés iniciar sesión para poder comentar