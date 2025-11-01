La comparsa Papelitos, del Club Deportivo Juventud Unida, presentó este viernes un adelanto del tema musical para la edición 2026 del Carnaval del País, en la cual buscará el pentacampeonato de la mano del director Juane Villagra.

“En Gualeguaychú, cada noche de carnaval es un latido en el alma de la ciudad. Una fiesta que une generaciones, donde pasado y presente bailan juntos al ritmo de los tambores. ¡La comparsa de los invisibles está llegando!”, reza el texto que acompaña la publicación donde se presenta el tema.