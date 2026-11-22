Bajo el lema “Con María, peregrinamos por una Iglesia sinodal”, vecinos y fieles de Gualeguaychú llevaron adelante la 53.ª edición de la Peregrinación a la Virgen del Valle, una tradición vinculada al legado del sacerdote Luis Jeannot Sueyro.

Luego de analizar el pronóstico meteorológico y ratificar el cronograma original —que contemplaba como alternativa postergar la salida para la medianoche del lunes en caso de lluvias—, la columna partió a las 00:00 desde la parroquia Santa Teresita con destino a la capilla de Nuestra Señora del Valle, en Pehuajó Sud.

Previo al inicio de la marcha, los asistentes compartieron un momento de preparación espiritual frente al templo, acompañado por las canciones en vivo del grupo de música católica Sinodal.

Durante el recorrido, la capilla del Padre Pío funcionó como posta de descanso y referencia para los caminantes. En ese punto, colaboradores de las parroquias Santa Rosa y San Ramón dispusieron sanitarios y ofrecieron café, mate cocido y alimentos livianos. Una vez arribados a la capilla de Nuestra Señora del Valle, personal del Ejército recibió con mate cocido a quienes completaron la travesía.

La única celebración eucarística de la jornada tuvo lugar a las 6:30 en el templo de destino. Asimismo, el operativo de asistencia sanitaria, vial y de seguridad a lo largo del trayecto contó con la participación del Hospital Centenario, el Sanatorio Luis Jeannot Sueyro, Vialidad Provincial, la Policía de Entre Ríos, Bomberos Voluntarios y la Municipalidad.