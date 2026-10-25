Gualeguaychú despidió el Campeonato Mundial de Canotaje Maratón 2026 con una ceremonia que combinó reconocimiento deportivo, agradecimientos y celebración popular. El intendente Mauricio Davico encabezó junto al gobernador Rogelio Frigerio, el acto junto a representantes de las principales entidades del canotaje y destacó el compromiso de quienes hicieron posible la competencia, que reunió a más de 700 palistas de distintos países.



Durante su discurso, compartió una anécdota sobre el origen de la candidatura que permitió que la ciudad recibiera el primer Mundial de Canotaje Maratón realizado en Sudamérica. También agradeció a los deportistas, las delegaciones, los voluntarios, los trabajadores y la comunidad.

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La decisión de traer el Mundial a Gualeguaychú

Davico reveló cómo surgió la posibilidad de organizar el campeonato en Argentina y las gestiones que permitieron que Gualeguaychú fuera elegida como sede frente a Azerbaiyán.

Según relató, la propuesta llegó a través del palista local Roberto "Tito" Palacios, quien tomó contacto con Luis Castillo para avanzar en la iniciativa. En aquel momento, existía la posibilidad de que la competencia se realizara entre Gualeguaychú y Viedma.

“Está la posibilidad, podemos estar entre Gualeguaychú y Viedma”, recordó que le plantearon. Su respuesta, aseguró, fue inmediata: “Vamos a hacerlo”.

Meses después, dos representantes internacionales procedentes de España y Holanda, visitaron la ciudad. Recorrieron el río, conocieron la gastronomía local y presenciaron una breve presentación del Carnaval del País.

La experiencia les permitió conocer los atractivos de Gualeguaychú y evaluar sus condiciones para recibir una competencia de esta magnitud. Davico destacó que la candidatura requería el compromiso de las autoridades y de toda la comunidad.

“Con Gualeguaychú le ganamos la pulseada, por así decir, a Azerbaiyán y lo pudimos hacer”, expresó.

Al agradecer a Tito por acercar la propuesta, el Intendente alentó a continuar impulsando nuevas iniciativas: “Traigan ideas, que acá tenemos gente que toma decisiones, como por ejemplo, hacer un Mundial”.

Un agradecimiento a las delegaciones del mundo

En uno de los momentos más emotivos de la ceremonia, Davico agradeció a los países y territorios participantes, a los que nombró uno por uno: España, Hungría, Sudáfrica, Australia, Chile, Alemania, Brasil, Francia, Portugal, Canadá, Gran Bretaña, Uruguay, Dinamarca, Estados Unidos, República Checa, Italia, atletas neutrales, Japón, Irlanda, Bélgica, Suecia, Ucrania, Polonia, Moldavia, Eslovaquia, Países Bajos, Noruega, Bolivia, Ecuador, Nueva Zelanda, Austria, Georgia, Eslovenia, Lituania, Finlandia, Kazajistán, Paraguay, Puerto Rico, Hong Kong, México y Argentina.

“Gualeguaychú siempre será su casa”, expresó al despedir a los deportistas. Les deseó un buen regreso a sus hogares y cerró con una frase que sintetizó el espíritu del encuentro: “Hasta que el agua nos vuelva a encontrar”.

El Intendente también ratificó la voluntad de continuar trabajando junto a la Federación Internacional de Canotaje y anticipó nuevas oportunidades para la ciudad. “Se vienen cosas buenas para Gualeguaychú”, aseguró.

Cecilia Farías destacó la inclusión y el cuidado del ambiente

La ceremonia también contó con las palabras de Cecilia Farías, vicepresidenta de la Federación Internacional de Canotaje, quien agradeció a todas las personas que hicieron posible el campeonato y felicitó tanto a quienes alcanzaron el podio como a quienes asumieron el desafío de competir.

“Cada participación representa una historia de compromiso y puede inspirar a quienes comienzan su camino en el deporte”, expresó.

Farías reconoció especialmente a los voluntarios, los equipos técnicos, los oficiales y las familias, y agradeció a Gualeguaychú por abrir sus puertas a las delegaciones. Además, manifestó la emoción que significó compartir el campeonato en su país.

En su mensaje, subrayó que el legado de una competencia internacional trasciende los resultados y se refleja en los vínculos que se construyen y en las personas que encuentran en el deporte una oportunidad para desarrollarse.

También destacó la importancia de promover la participación de niñas y mujeres, facilitar su acceso a espacios de liderazgo y garantizar un deporte seguro, basado en el respeto, la protección y la escucha. En esa línea, señaló que la presencia del paracanotaje refuerza el compromiso de eliminar barreras y ampliar las oportunidades.

La vicepresidenta vinculó, además, el legado deportivo con la responsabilidad ambiental y llamó a proteger el río Gualeguaychú, sus costas y su biodiversidad, así como los entornos naturales de las comunidades de origen de los atletas.

Finalmente, declaró oficialmente clausurado el Campeonato Mundial de Canotaje Maratón 2026.

Autoridades y representación internacional

Davico estuvo acompañado en el escenario por el gobernador Rogelio Frigerio; Cecilia Farías, vicepresidenta de la Federación Internacional de Canotaje; Jorge Serpi, presidente de la Federación Argentina de Canoas; Mauricio Caffa, presidente de la Confederación Panamericana de Canoas; y Ruud Heijselaar, presidente del Comité de Maratón de la Federación Internacional de Canotaje.

La conducción estuvo a cargo del reconocido locutor nacional Ricardo Martínez Puente, quien acompañó al Intendente durante su discurso y realizó la traducción al inglés, párrafo a párrafo, para que el público angloparlante pudiera seguir sus palabras.

Entre las autoridades presentes se encontraban el diputado provincial Jaime Benedetti; el intendente de Pueblo General Belgrano, Francisco Fiorotto; la viceintendenta Julieta Carrazza; los concejales Jorge Roko, Raymundo Legaria y Juan Pablo Castillo; el secretario de Gobierno, Manuel Olalde; el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; el secretario de Desarrollo Territorial e Infraestructura, Silvio Leuze; el subsecretario de Deporte, Turismo y Juventud, Luis Castillo; el director de Turismo, Adrián Romero; el director de Obras Sanitarias, Norberto Sánchez; el presidente del Ente Región Centro e Integración Regional, Atilio Benedetti; y la reina del Carnaval del País, Mary Ann Morrison.

Despedida a pura música

La ceremonia concluyó con una celebración popular en la Costanera. Primero, el tenor Gabriel Hernández ofreció sus interpretaciones ante el público y, luego, La Cumbia hizo bailar a la multitud que se reunió para despedir a las delegaciones.

Así, la ciudad puso fin a una semana de competencia, intercambio cultural y encuentro entre deportistas de distintos continentes. La despedida reunió el reconocimiento a los protagonistas, el agradecimiento a quienes hicieron posible el acontecimiento y la expectativa de seguir fortaleciendo el vínculo de Gualeguaychú con el deporte internacional.