Con una decena de contagiados, en Larroque piden "no generar fantasmas"

“Como es de público conocimiento en horas de la noche de ayer pasaron el informe preliminar de los casos que iban a formar parte del reporte del día de la fecha, confirmando en la localidad de Larroque 6 casos positivos, luego de los hisopados que se habían realizado viernes, sábado y domingo. Así, hoy estamos con 11 casos en la localidad, de los cuales 10 están cursando en forma activa y uno ha sido dado de alta en el día de ayer”, comenzó dando cuenta el secretario de Salud y Desarrollo Ambiental municipal, Diego Ortolano, que adelantó que "el lunes salen tres pacientes más de alta".

Agregó que "todos están en buen estado de salud, algunos con síntomas acorde a lo que es el contexto y la evolución de la enfermedad”.

El funcionario dijo que “todos provienen de un mismo caso, solo uno que viene de un lugar de circulación viral, pero la característica de la gran mayoría de los casos positivos de ayer es que ya estaban aislados por ser nexos anteriores de otros casos y la restante también ya estaba aislada desde el primer día que inició síntomas, conjuntamente con su entorno familiar. Eso nos da la seguridad de haber hecho los aislamientos correspondientes y, obviamente al dar positivos algunos en el día de hoy, se van a producir algunos aislamientos, con los que estamos trabajando con el equipo de Salud y de Desarrollo Humano”.

Ortolano destacó que “tenemos algunos casos que están aislados relacionados con empresas grandes y siempre hemos tenido una excelente predisposición desde el inicio, que han presentado protocolos y saben que cuando se ha dado un caso hemos ido o han venido, con un diálogo fluido que nos permite, cuando aparecen estos casos, no tener que hacer cierres masivos, si no que uno va trabajando en la dinámica y también con el compromiso, como ha pasado con todos los empresarios".

"No hay que generar fantamas"

El intendente de Larroque, Leonardo Hassell, dijo que “estamos haciendo un trabajo mancomunado, coordinado y organizado, todas las decisiones que se van tomando se hacen buscando para cada momento y situación específica el mejor impacto para nuestra comunidad teniendo en cuenta los intereses que hoy están en juego”.

Remarcó que Larroque “tiene un nivel de hisopado mucho más alto que el promedio de cualquier otra localidad” y que “el día viernes, Ortolano y Luciano Tomás, luego de una jornada de trabajo, realizaron 10 hisopados y los llevaron a Gualeguaychú a la media noche. El sábado hicieron 4 y el domingo 3 más, trabajamos con los aislados, se hacen los estudios y eso nos da una foto real. Nos alarma la cantidad, pero a su vez tenemos la tranquilidad de estar trabajando con cada una de las familias”.

Ortolano luego explicó quien se le da el alta “ya no contagia, sigue con las medidas como todos” y que se hacen dos hisopados y se toma en cuenta el último para otorgar el alta como también para el aislamiento de sus contactos.

Luego destacó el rol importante de los comercios de Larroque, dispuestos a cumplir con los protocolos correspondientes y que “quien haya estado con algún caso sospechoso menos de 20 minutos, con barbijo y con el distanciamiento pertinente no hay inconvenientes. No hay que generar fantasmas donde no los hay”.

Dijo que se está a la espera de nuevos resultados y que no considera pertinente dar a conocer el nombre de las personas con resultados positivos.