Franco Colapinto tuvo una gran performance en la carrera Sprint de este sábado del GP de Canadá: escaló cuatro posiciones y finalizó 9°, tras haber largado 13°. El piloto británico de Mercedes, George Russell, no cometió errores y se llevó el triunfo tras partir desde la pole, mientras que Lando Norris (2°) y Kimi Antonelli (3°) completaron el podio en el Circuito Gilles Villeneuve.

Luego de un viernes con poca actividad para él, no logró completar ni una vuelta en la práctica libre por problemas eléctricos en su monoplaza y apenas giró en la Qualy; el argentino exhibió un gran rendimiento a bordo del A526 y terminó a solo un puesto de la zona de puntos.

El piloto de Alpine tuvo una gran largada en la que superó a Gabriel Bortoleto y durante la primera vuelta subió otra posición al pasar al Audi de Nico Hülkenberg. Además, se vio beneficiado por los inconvenientes del Red Bull de Isack Hadjar, quien tuvo que pasar por boxes, y luego adelantó a Carlos Sainz para ubicarse 9°. Sin embargo, no logró escalar más puestos y quedó detrás de Arvid Lindblad, el último corredor que logró puntuar.

En una carrera muy pareja y reñida en la punta, Russell demostró una sólida actuación, no cometió errores y se llevó la victoria, la segunda para él en este 2026. El británico, que marcha segundo en el Campeonato de Pilotos, protagonizó un toque con su compañero de equipo, Antonelli, que podría haber dejado a ambas Flechas de Plata fuera de pista.

Justamente, quien aprovechó ese duelo entre los Mercedes fue Norris, quien superó al italiano y se quedó con el segundo lugar. Su compañero en McLaren, Oscar Piastri, quien protagonizó un mano a mano con Lewis Hamilton a lo largo de la carrera, llegó 4°. Las Ferraris quedaron 5° (Leclerc) y 6° (Hamilton), mientras que el tetracampeón, Max Verstappen, terminó 7° con su Red Bull.

Fuente: TyC Sports Online