EN LA MODALIDAD MARATÓN
Con una gran actuación, Tito Palacios se subió al podio en su debut en el Mundial de Canotaje en Hungría
El palista de Gualeguaychú logró la medalla de bronce en la prueba C1 Máster B y así comenzó su decimosegunda participación mundialista.
Roberto “Tito” Palacios hizo su debut en el Mundial de Canotaje, en la modalidad Maratón, que se celebra en la ciudad de Gyor, Hungría. Lo hizo con un meritorio tercer puesto en la prueba C1 Máster B, sobre la distancia de 10.5 kilómetros y 2 acarreos.
En una “carrera muy dura” como la definió el propio palista de nuestra ciudad, el 1° y 2° segundo puesto fue para los soberbios Nenad Mikovic y Branislav Barasevic. Mientras que, Tito Palacios, se quedó con la medalla de bronce con un tiempo de 1 hora y 8 minutos.
