Este miércoles por la tarde, minutos antes de las 19 horas, tuvo lugar en la Costanera la apertura oficial del Campeonato Mundial de Canotaje Maratón 2026. Con las banderas de decenas de países, el acompañamiento del público y una celebración de las tradiciones locales, el acto multitudinario reunió a vecinos y atletas en las gradas y en la calle. Cabe recordar que se trata de una competencia que convoca a más de 700 palistas de más de 40 países.

La ceremonia, denominada “Gualeguaychú abraza al mundo”, se realizó precisamente frente a la Plaza de los Amigos, y contó con la participación de autoridades nacionales, provinciales y locales, representantes de las federaciones de canotaje, veteranos de la Guerra de Malvinas y sus familiares, deportistas, entrenadores y vecinos.

“Hoy el río Gualeguaychú no es solo nuestro río, es el río del mundo”, expresó el intendente Mauricio Davico durante su discurso de bienvenida. Frente a las delegaciones internacionales, destacó el orgullo de recibir un acontecimiento de esta magnitud y la oportunidad de mostrar Gualeguaychú ante deportistas y visitantes de distintas partes del planeta.



Durante su intervención, Davico remarcó que el Mundial trasciende las competencias deportivas y representa una oportunidad para acercar culturas, impulsar el sector turístico y compartir con los visitantes la hospitalidad de los gualeguaychuenses.

En ese sentido, el Intendente agradeció a la Federación Internacional de Canotaje, a la Federación Argentina de Canoas y a la Federación Entrerriana de Canotaje por la confianza depositada en la ciudad. También reconoció el acompañamiento gubernamental así como el trabajo de los estudiantes, voluntarios y de las distintas áreas municipales que participaron en los preparativos.

Por su parte, el presidente de la Federación Argentina de Canoas, Jorge Serpi, destacó la trascendencia de recibir por primera vez un Mundial de Canotaje Maratón en Sudamérica. Señaló que la realización del campeonato es fruto de años de trabajo de dirigentes, clubes, entrenadores, atletas y colaboradores que contribuyeron al crecimiento de la disciplina en el país. Serpi agradeció a la Federación Internacional de Canotaje por elegir a Argentina como sede y reconoció la hospitalidad de Gualeguaychú. En su mensaje a las delegaciones, expresó su deseo de que la competencia deje grandes momentos deportivos y que, por encima de los resultados, prevalezcan el respeto y la amistad entre los participantes.

La vicepresidenta de la Federación Internacional de Canotaje, Cecilia Farías, también compartió su emoción por inaugurar el campeonato en Argentina. Recordó que la posibilidad de organizar un Mundial en el país fue durante años un anhelo y celebró que hoy reúna a deportistas de diferentes nacionalidades en las aguas del río Gualeguaychú.

En su intervención, Farías destacó el programa internacional de identificación de talentos, que brinda formación técnica a atletas de distintos países, especialmente a quienes tienen menos posibilidades de acceder a estas oportunidades.

También hizo hincapié en la necesidad de ampliar la participación de niñas y mujeres en el deporte y de garantizar espacios seguros, libres de violencia, acoso y discriminación. La dirigente dedicó además un mensaje al cuidado del entorno natural. “Proteger los lugares donde paleamos es también cuidar el futuro de nuestro deporte”, sostuvo, al invitar a las delegaciones a preservar las aguas y las costas del río que recibe el campeonato.

Dentro de lo protocolar, la ceremonia incluyó la entonación del Himno Nacional Argentino y el izamiento de la bandera de la Federación Internacional de Canotaje.



Pero sin dudas, uno de los momentos más representativos de la jornada fue el desfile de las delegaciones participantes, que llevaron sus banderas ante el público presente. Estudiantes de instituciones educativas vinculadas a clubes de la ciudad acompañaron a los atletas, mientras que las banderas de Argentina, Entre Ríos y Gualeguaychú también ocuparon un lugar destacado en la celebración.

La apertura permitió que quienes llegaron desde distintos continentes conocieran parte de la historia y las tradiciones de la ciudad que los recibe. Las colectividades de alemanes del Volga, españoles, italianos, judíos, sirio-libaneses y uruguayos se sumaron al desfile, junto con una representación de la cultura gaucha argentina. “Cada una aportó una expresión de sus raíces y de la diversidad cultural que forma parte de Gualeguaychú”, destacaron durante la conducción del evento.



Las carrozas estudiantiles también tuvieron su lugar en esta bienvenida. “Corazón de vapor”, realizada por estudiantes del Instituto Guadalupe, llevó al desfile una representación de la memoria y las tradiciones locales, mientras que “Sembrando vida” transmitió un mensaje vinculado al esfuerzo, la convivencia y el cuidado del ambiente.



Por último la participación del Carnaval del País llegó como uno de los momentos más esperados de la velada, y acercó a las delegaciones internacionales una de las expresiones culturales más reconocidas de la ciudad. La Reina del Carnaval del País 2026, Mary Ann Morrison dio un discurso de bienvenida en inglés y francés, en el que promovió nuestro gran espectáculo local.



Acto seguido, la banda de la comparsa Papelitos “Furia del Oeste” dio inicio a la fiesta con su repertorio carnavalero. Mientras daban vida al Carnaval con sus canciones, integrantes de las cinco comparsas desfilaron con sus trajes y sorprendieron al público extranjero. Se sumó también un show de batucada a cargo de “Sonido de Parche” y la pasista Camila Carro.



Cómo sigue el Mundial de Canotaje



Tras las competencias máster disputadas el lunes y martes y las pruebas de paracanotaje de este miércoles, el Mundial continuará desde el jueves 22 hasta el domingo 25 de octubre con las categorías juveniles, sub-23 y sénior. Las carreras se desarrollan en el circuito del río Gualeguaychú, comprendido entre el puente Méndez Casariego y la zona portuaria, y pueden seguirse desde las tribunas instaladas en la Costanera, con acceso libre y gratuito.