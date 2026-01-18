El Club de Baloncesto Fuenlabrada ganó en la ruta y el gualeguaychuense Mateo Díaz volvió a ser determinante para la tercera victoria al hilo del equipo madridista. En esta oportunidad, el ex Racing y Central Entrerriano ingresó desde la banca y contribuyó con 15 puntos (4/5 en dobles, 2/4 en triples y 1/1 en libres) 2 rebotes y 2 asistencias en 31 minutos en cancha.

La gran figura fue el vasco Álvaro Aurrecoechea con 20 tantos y 14 rebotes, mientras que Daniel Manchón Crespo también aportó 20 en el goleo y el brasileño Vitor Alves Benite 15, quienes junto a Mateo fueron los que superaron el doble dígito anotador en Fuenlabrada. Por su parte, el canadiense Philip Scrubb sobresalió en el local con 16 puntos y 9 asistencias.

Con este éxito alcanzado en la ruta, el equipo de Mateo Díaz suma récord de 8 victorias y 7 derrotas, que le permiten alcanzar a su rival de turno y Oviedo en la octava posición, pensando en los playoffs.