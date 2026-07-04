Durante la apertura, la directora del Hospital Centenario, Dra. Andrea Martins, destacó que la capacitación permanente constituye una herramienta estratégica para fortalecer el sistema sanitario. "La enfermería constituye uno de los pilares fundamentales de la atención sanitaria. Es la profesión que permanece junto al paciente durante todo el proceso de cuidado, acompañando con conocimientos científicos, compromiso humano, empatía y vocación de servicio. Cada intervención impacta directamente en la seguridad del paciente, en la calidad de la atención y en los resultados en salud", expresó.

Asimismo, señaló que los avances científicos, las nuevas tecnologías y los desafíos epidemiológicos exigen una actualización constante de los equipos de salud. En ese sentido, afirmó que estas jornadas representan mucho más que una instancia académica, ya que permiten fortalecer redes de trabajo, compartir experiencias y construir respuestas conjuntas a las necesidades de la comunidad.

La propuesta reunió a especialistas de distintos efectores sanitarios de la provincia y del Ministerio de Salud. El programa comenzó con la exposición "Inmunizaciones en el Personal de Salud", a cargo de la Lic. Norma Tommasi, el Lic. Cristian Lloveras, la Lic. Alilín Chesini, la enfermera Carla Otero y la enfermera Romina Núñez, integrantes del Hospital Centenario. Posteriormente, el Lic. Esp. Jorge Zuluaga y la enfermera Salomé Horts, también del Hospital Centenario, desarrollaron la conferencia "Eventos adversos: fortaleciendo la calidad en los cuidados enfermeros", donde abordaron herramientas para optimizar la seguridad del paciente y la calidad de las prácticas asistenciales.

La salud mental ocupó un lugar destacado con las disertaciones de la Mg. Daniela Páez y el Lic. Emiliano Blanco, ambos del Hospital Escuela de Salud Mental de Paraná, quienes compartieron estrategias para el abordaje integral de esta problemática desde la práctica cotidiana de Enfermería.

En el tramo final de la jornada, profesionales de distintas instituciones abordaron la articulación entre los niveles de atención y la respuesta ante emergencias sanitarias. La Subsecretaría de Salud de la Municipalidad de Gualeguaychú presentó la conferencia "Referencia–Contrarreferencia: conectando niveles de atención", mientras que representantes del Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay expusieron sobre "De la derivación al seguimiento: garantizando la calidad de atención". Posteriormente, integrantes de la Dirección de Emergencias Sanitarias del Ministerio de Salud desarrollaron la temática "Shock Anafiláctico. Ley Nº 11.142 Matías Colaprete", y el encuentro concluyó con una actualización sobre Reanimación Cardiopulmonar (RCP), también a cargo del equipo de la Dirección de Emergencias Sanitarias y del Departamento de Enfermería del Ministerio de Salud.

Por su parte, el director general de Enfermería del Ministerio de Salud de Entre Ríos Martín Nani valoró la amplia participación alcanzada y destacó que el principal desafío es trasladar los conocimientos adquiridos durante la jornada a cada ámbito de trabajo. "El desafío es poder intercambiar conocimientos y volcarlos en los lugares de trabajo. De esa manera vamos jerarquizando nuestra profesión, que es el fin último que buscamos", afirmó.

Además, puso en valor el trabajo interdisciplinario que caracteriza al Hospital Centenario: "Quiero destacar el trabajo en equipo del hospital, no solamente del Departamento de Enfermería, sino también de Recursos Humanos, de la Dirección y de todas las áreas que participan. Si queremos que la Enfermería se posicione en el lugar que debe estar, no tenemos que ser una isla, sino pertenecer y ser parte integral de un equipo. Siempre que hemos tenido que dialogar con el Hospital Centenario encontramos esa forma de trabajo. Con sus errores, sus virtudes y sus avances, siempre ha sido un ejemplo para otros hospitales de la provincia".

Finalmente, la Jefa del Departamento de Enfermería del Hospital Centenario Emilce Morales agradeció la presencia de todos los disertantes y destacó que se realicen este tipo de encuentros en la ciudad: “A muchísimos profesionales y estudiantes se les dificulta viajar a Paraná, por lo que es muy importante para toda la región que se realicen este tipo de eventos también en la costa del Uruguay, por eso agradecemos una vez más el acompañamiento del Ministerio de Salud”.