La comparsa pentacampeona celebró la presentación oficial de su propuesta para la edición 2027 del Carnaval del País. El evento tuvo lugar este sábado por la noche en el salón Festroom, donde el público papelitero y los integrantes de la comparsa se juntaron para vivir una noche inolvidable.

Allí se presentó el argumento central de "Yo Deseo" y se exhibió un exclusivo adelanto del vestuario que vestirá a la comparsa durante las noches de Carnaval. Uno de los momentos más aclamados de la velada fue la presentación de la Reina 2027 Belén Sosa, de su ya emblemática pasista Candela Gómez, y de la pareja de Portabanderas de este año, Florencia Villagra (Reina 2024) y Emanuel Gandolfo.

La noche contó además con un despliegue musical en vivo a cargo de la batucada Enroque Tambor y la banda Furia del Oeste, que dio un adelanto exclusivo de sus canciones de este año.



En paralelo publicaron en YouTube y en su cuenta oficial de Instagram el video presentación de la temática.

“Hay deseos que nacen en silencio, sueños que nos llevan a descubrir mundos maravillosos y una imaginación capaz de transformar la realidad. Una historia que nos invita a soñar, a emocionarnos y a reflexionar, donde la fantasía y la sensibilidad se encuentran para transmitir un mensaje que va más allá del carnaval”, explica la descripción del video.

Narrado por el director de la comparsa, Juane Villagra, el relato audiovisual cuenta lo siguiente:

Tomás tiene 8 años y ha vivido casi toda su vida en un hogar. Allí las cosas siempre están en su lugar: las camas alineadas, los juguetes compartidos y los relojes marcando la misma hora para todos. La espera no se nombra, pero se aprende.

Mientras los días pasan, Tomás imagina, inventa y transforma otros mundos.

A veces su cama se vuelve un barco pirata. Tomás, el capitán, navega mares de baldosas enceradas y enfrenta serpientes marinas nacidas de miedos pequeños. Cada vez que todo comienza, Tomás pronuncia casi en silencio una frase que lo cambia todo: "Yo deseo", y así nacen sus universos.

El tiempo pasa y los mundos cambian con él. Los juguetes se elevan; un triciclo, una escoba y viejas cortinas se vuelven unicornios que cruzan el cielo del dormitorio. Tomás vuela sin despegar los pies del suelo y aprende que desear también es ir más allá.

Cuando la imaginación despierta, los baúles del hogar se convierten en portales y don Remiendo, un conejo hecho de retazos y sueños, guía a Tomás hacia nuevas aventuras.

En la cocina habitan las hechiceras del hogar. Con ollas, cucharones y recetas repetidas realizan una magia silenciosa que transforma lo poco en abundancia y lo cotidiano en sorpresa. Allí, Tomás descubre que el cuidado también puede parecer un encantamiento.

En ese mismo reino nacen nuevas aventuras: jarras, coladores y cucharas se convierten en la armadura de Tomás el caballero, que lucha contra los dragones del lavadero.

Por las noches, Tomás desarma los relojes de las paredes y convierte sus piezas en engranajes y cápsulas para viajar hacia el instante que tanto desea. Así nacen sus máquinas del tiempo para ir y volver, siempre con un "yo deseo".

Llega un momento en que viajar no alcanza y el hogar entero se transforma. Una caja se vuelve un traje espacial; las sillas son planetas y los pasillos galaxias. El gran astronauta cruza universos, convencido de que hay algo que todavía no conoce.

Pero con el tiempo, los objetos ya no quieren volar, las naves dejan de despegar y los relojes se detienen. Entonces, Tomás comprende que todos sus mundos nacieron del mismo deseo. Sin saberlo, deseaba algo que no podía explicarse: un lugar donde quedarse, alguien que lo elija cada día, un nombre dicho con cariño, una espera que por fin sea compartida.

Y un día, ese deseo se cumplió. La fantasía se volvió silencio; el juego descansó, el tiempo dejó de pesar y el mundo por primera vez no necesitó ser imaginado.

La comparsa Papelitos propone esta historia sensible sobre el derecho de todos los niños y niñas a crecer en familia, porque hay deseos que no se inventan: se cumplen cuando alguien llega para quedarse.