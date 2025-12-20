El Club Baloncesto Fuenlabrada volvió a la victoria y puso freno una racha adversa de cuatro reveses en fila, luego de haber ganado en sus primeras cuatro presentaciones. En el Pabellón Fernando Martín de Madrid, superó a su par de Palencia por 73 a 67, con parciales de 25-17, 40-31 y 58-48.

El ex Racing y Central Entrerriano, Mateo Díaz, fue una de las grandes figuras que tuvo el elenco ganador, al firmar una planilla de 17 puntos, 5 rebotes, 1 asistencias y 2 recuperos en 28 minutos en cancha. Fue el segundo máximo anotador de su equipo, detrás de Daniel Manchón Crespo (21).

Con este resultado, Fuenlabrada volvió a ganar después de siete jornadas y se ubica en la undécima posición (sobre un total de 17 equipos), con récord de cinco victorias y seis derrotas.