Central Entrerriano se recuperó de la derrota ante Racing en Avellaneda al vencer —con una enorme reacción en los diez minutos finales— a Gimnasia y Esgrima La Plata por 71-65, que había sacado una ventaja de dos dígitos en el tercer parcial y puso contra las cuerdas al local.

Pero en el cierre, los dirigidos por Martín Pascal exhibieron carácter y mucha energía para, desde la defensa, dar vuelta un desarrollo que parecía perdido y sumar su decimotercera victoria de la temporada, justamente ante un rival directo en la lucha por el segundo puesto de la Conferencia Sur.

Aquiles Montani, con 17 puntos + 9 rebotes, y Nicolás Reynoso, 14 + 10, fueron los jugadores más destacados de la noche. Cristian Pérez también superó el doble dígito en el goleo con 11 tantos.

Desde la defensa, Central impuso condiciones en el comienzo del juego. Con Lautaro Pividori presionando en primera línea, el rojinegro provocó varias pérdidas de Gimnasia, que se tradujeron en el aro de enfrente con un parcial de 7-0 y luego 10-2, a partir de un goleo rápido.

Pero tras el tiempo muerto solicitado por el entrenador visitante, Fabián Renda, el Lobo —que había iniciado con un 0/9 en tiros de campo— empezó a encontrar mayor fluidez y, con una corrida de 6-0, se volvió a meter en partido.

Crédito: MR Fotografía.

Entonces fue Martín Pascal quien fue a la mesa de control para detener las acciones y reacomodar a su equipo. El minuto surtió efecto, ya que Central volvió a ajustarse en defensa y, con las contribuciones ofensivas de Montani Wortzel y Castillo en la pintura, más dos triples (uno de Pérez y otro de Pividori), el local cerró el primer cuarto con nueve puntos de ventaja.

Sin embargo, en el segundo período Central mostró una imagen muy floja, casi desconocida. No logró imponerse en ninguno de los dos costados de la cancha y en ofensiva anotó apenas 1/7 en los primeros cinco minutos. Desde la defensa tampoco pudo sostener la intensidad y Gimnasia, con un parcial de 13-0, pasó al frente.

Sinconi estuvo incontenible en la pintura y sumó mucho gol, bien escoltado por el cubano Joan Gutiérrez, quien también aportó tanto cerca del aro como desde el perímetro. El rojinegro en ataque solo se sostuvo a partir de un buen pasaje de Montani Wortzel, con un triple y una jugada de doble y falta, pero terminó el primer tiempo cinco puntos abajo, lejos de dar señales de reacción.

En el tercer cuarto se mantuvo la tendencia, especialmente en la primera mitad del parcial, con un Central contrariado en ambos canastos y un Gimnasia efectivo en ofensiva, situación que le permitió a la visita sacar la máxima de once puntos y llegar con esa ventaja a los diez minutos finales.

Sin embargo, en el último capítulo apareció la mejor versión del rojinegro en una de sus principales virtudes: la defensa. Central ajustó las marcas y metió una corrida de 6-0 que obligó al entrenador visitante a pedir minuto. Pero el tiempo muerto no modificó el desarrollo, ya que el local salió decidido a dar vuelta la historia.

Crédito: MR Fotografía.

Desde la intensidad, los dirigidos por Pascal encontraron gol en las transiciones, con buenos pasajes de la sangre joven —Marcos Panozzo y Juan Siboldi—, para ponerse rápidamente en partido y pasar al frente en el marcador con un doble de Cristian Pérez.

Y una vez que tomó el mando del tanteador, no lo soltó más. Si bien Gimnasia reaccionó e incluso llegó a igualar el marcador, Central sostuvo la solidez defensiva y en ataque terminó de sentenciar la historia con un triple de Aquiles Montani, que le permitió sacar más de una posesión de ventaja con menos de un minuto en el reloj y sellar una victoria trabajosa.

De esta manera, Central igualó el récord de Gimnasia (13 triunfos y 6 derrotas) y ambos comparten el segundo puesto de la Conferencia Sur, que tiene como líder a Provincial de Rosario.

Este viernes, el rojinegro volverá a presentarse como local cuando reciba a Rocamora de Concepción del Uruguay, desde las 21 horas.

-Síntesis-

71/65

Central: Cristian Pérez 11, Lautaro Pividori 4, Nicolás Reynoso 14, Aquiles Montani Wortzel 17 y Johu Castillo 4(fi), Cristian Zenclussen 0, Mario Ghersetti 6, Marcos Panozzo 7, Juan Siboldi 8 y Benjamín Lado 0. Entrenador: Martín Pascal.

Gimnasia LP: Raúl Pelorosso 0, Ezequiel Paz 17, Joan Gutiérrez 13, Agustín Vergara 10 y Gianfranco Sinconi 16 (fi), Pedro Pérez Di Salvo 6, Juan Francisco Boffeli 0 y Franco Barroso 3. Entrenador: Fabián Renda.

Parciales: 20-11, 32-37 y 43-54.

Árbitros: Silvio Guzmán – Sebastián Vasallo

Estadio: José María Bértora